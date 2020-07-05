انهيار عمرو أديب ولميس الحديدي على الهواء بسبب رجاء الجداوي (فيديو)

انهار الإعلامي المصري عمرو أديب، على الهواء، أثناء حديثه عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، خلال حلقة الأحد من برنامجه ”الحكاية“.

ودخل أديب في نوبة بكاء شديدة، وظهر عليه الحزن الشديد وهو يتذكر المواقف التي جمعته بالفنانة الراحلة عندما عملا معا لفترات طويلة.

وظل أديب يتحدث عن سيرة الجداوي، وما كُتب عنها في الصحافة المصرية العربية والعالمية، وحالة الحزن الشديد التي خيمت على الجميع بعد إعلان نبأ الوفاة.

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كما دخلت الإعلامية المصرية لميس الحديدي هي الأخرى في نوبة بكاء على الهواء، في حلقة برنامجها ”القاهرة اليوم“، داعية بالرحمة للفنانة الراحلة، والصبر لكل محبيها.

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وسيطر البكاء أيضًا على الفنانة المصرية يسرا أثناء مداخلة تلفزيونية لها، للحديث عن الراحلة رجاء الجداوي، ولم تتمالك نفسها وهي تتذكر المواقف التي جمعتهما على صعيد العمل الفني، لفترة طويلة.