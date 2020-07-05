تسجيل صوتي لرجاء الجداوي خلال فترة مرضها بكورونا.. فماذا قالت؟

رغم إصابة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، ومرضها الشديد الذي تسبب في وفاتها الأحد، عن عمر يناهز 82 عامًا، إلا أنها كانت حريصة على التواصل مع أحبائها والدعاء لهم، وهو ما كشفه الفنان عمرو محمود ياسين، من خلال نشره تسجيلا صوتيا لها خلال فترة مرضها.

ونشر ابن الفنانين محمود ياسين وشهيرة، تسجيلا صوتيا لرجاء الجداوي أثناء فترة مرضها، كانت تتحدث خلاله لوالدته، ويبدو أنها كانت في أيامها الأخيرة نظرًا لصعوبة تحدثها والسعال الشديد الذي لازمها خلال الحديث.

وقالت الفنانة الراحلة في التسجيل الصوتي: ”ربنا يبارك لك في عمرك يا شهيرة ويفرح قلبك ويشفي الأستاذ محمود ياسين“، مضيفة: ”بدعيلكم من قلبي في عز شدتي“، مختتمة رسالتها: ”لا إله إلا الله“.

وعلق عمرو على التسجيل الصوتي الذي نشره عبر صفحته الشخصية على ”فيسبوك“ قائلًا: ”رجاء الجداوي لآخر لحظات حياتها تمارس إنسانيتها .. وتوزع طاقة حبها للناس.. وتقوم بواجبها تجاه أحبائها رغم مرضها وشدتها .. أد إيه رقيقة وحنينة وروحها طيبه رحمة الله عليها“.

رجاء الجداوي لاخر لحظات حياتها تمارس انسانيتها .. وتوزع طاقة حبها للناس.. وتقوم بواجبها تجاه احبائها رغم مرضها وشدتها .. اد ايه رقيقه وحنينة وروحها طيبه رحمة الله عليها..❤ Posted by Amr Mahmoud Yassin on Sunday, July 5, 2020

وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد أصيبت بفيروس كورونا، بعد أن التقطت العدوى أثناء تقديمها واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل زوج الفنانة المصرية صفاء أبو السعود، بحسب مصادر مصرية، بينما أشار البعض إلى أن إصابتها بكورونا جاءت أثناء مشاركتها في مسلسل ”لعبة النسيان“.

وتوفيت الجداوي بعد أسابيع من إصابتها بالفيروس ومكوثها بمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية منذ 24 أيار/مايو الماضي.