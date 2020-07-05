بالصور.. دفن جثمان رجاء الجداوي بمشاركة عدد من نجوم الفن

ووري جثمان النجمة الراحلة رجاء الجداوي، الثرى، يوم الأحد، بمقابر الأسرة في منطقة البساتين بالقاهرة، بمشاركة عدد محدود من نجوم الفن، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان جثمان الراحلة قد وصل في وقت سابق إلى المقبرة بمعرفة الطب الوقائي، داخل تابوت حديدي، كإجراء احترازي إثر وفاة الفنانة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ومن بين الفنانين الذين حضروا مراسم الدفن: ميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، وفيفي عبده، والنجمة الشابة شيماء سيف وزوجها محمد كارتر، ونقيب الممثلين أشرف زكي، ولوحظ أنهم جميعا اتخذوا إجراءات احترازية مثل ارتداء الكمامات والأقنعة الزجاجية الواقية.

ورحلت رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لمدة 43 يوما.