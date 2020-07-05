الفنان السوري مالك محمد يكشف عن دوره في "الهيبة 4" و"فتح الأندلس"

قال الفنان السوري مالك محمد، إن شخصية المهرب ”مالك“ التي ظهر من خلالها في مسلسل ”الهيبة“ بجزئه الثالث، ستتطور أحداثها في النسخة القادمة للعمل، حيث سيكون على علاقة مباشرة مع أحد أفراد عائلة ”جبل“ ضمن مدينة دمشق وسيتم تكليفه لإنجاز مجموعة من الأعمال.

وأعرب الفنان السوري، في تصريح لـ“إرم نيوز“، عن حزنه لعدم استكمال تصوير ما تبقى له من مشاهد نتيجة فيروس كورونا الذي أثر على حركة النقل بين سوريا ولبنان.

وعن مشاركته ضمن مسلسل ”حارس القدس“ في رمضان الفائت للمخرج باسل الخطيب وتأليف حسن م يوسف، والذي جسد من خلاله شخصية الطبيب ”عبود“ المقيم في محافظة حلب، رأى أن ”الكاتب حسن م يوسف والمخرج باسل الخطيب قدما العمل بصيغة درامية رفيعة“، متمنياً أن تتكرر تجربته مع المخرج باسل الخطيب لما يملك من رؤية بصرية جميلة، على حد تعبيره.

وتطرق محمد، للصعوبات التي واجهته أثناء تصوير العمل بالتنقل ما بين محافظة دمشق وحلب، وقال إن ”آلية العمل المتبعة مع الفنانين لا تزال تنقصها الاحترافية، بالإضافة للضغوط المادية الشديدة نتيجة الأجر الذي أصبح غير مقنع“، معتبرا أن هذا ”أمر مخجل لعمل ضخم كهذا“.

وبين محمد، أن ”الفنان في سوريا لا يأخذ حقه في هذه الأيام ومظلوم نتيجة الأجر المادي الضئيل الذي يتقاضاه، إضافة إلى أن الشركات المنتجة في البلاد أصبح بعضها غير أكاديمي وغير حقيقية في انتقائيتها وغير موضوعية في معالجتها للأمور“.

وفيما يخص فيلمه الروائي القصير ”سبع وسبعين فاصلة“ إنتاج المؤسسة العامة للسينما، أشار إلى أن ”الفيلم أصبح جاهزا للعرض، لكنه سيدرج ضمن مهرجان دمشق السينمائي للعام المقبل لكون فئة انتاجه لهذا العام“، مبينا أنه ”سيسعى لأن يكون هناك افتتاح خاص للفيلم خلال الفترة المقبلة“.

وأكد أن ”سوريا لا تزال تعاني من نقص دور العرض السينمائية والجمهور السينمائي“، لافتا إلى ”أهمية أن يتم بذل جهد أكبر من قبل شركات الإنتاج الحكومية والخاصة من أجل عودة الجمهور إلى صالات العرض السينمائية، وأن يتم افتتاح صالات أكثر للعروض مجهزة بأحدث التقنيات“.

وعن علاقته مع الدوبلاج الإذاعي نوه الفنان مالك محمد، إلى أن ”الدوبلاج يخلق حالة من المتعة أثناء العمل“، مضيفا أنه ”يخوض بطولة عدة أعمال منها مسلسل (مرارة الحب) على قناة mtv و(الطائر الجريح) على قناة mbc4 إضافة لعملين آخرين على قناة دبي1 وأبو ظبي“.

وكشف محمد، في الختام عن تحضيراته للمشاركة في مسلسل ”فتح الأندلس“ الذي سيتم تصويره خارج سوريا للمخرج والمنتج الكويتي محمد العنزي.

وبين أن ”العمل سيكون أقرب إلى العالمية لكونه مكتوبا بحرفية عالية ويتوفر له ميزانية ضخمة“، لافتا إلى أنه ”سيكون واحدا من الأشخاص الموجودين في إسبانيا وسيغادر الأندلس لكونه على علاقة مع طارق بن زياد“.