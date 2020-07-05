في آخر لقاء إعلامي.. ماذا قالت رجاء الجداوي عن التصوير في ظل كورونا؟ (فيديو)

كانت الفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، من أكثر الفنانات اللاتي اتخذن إجراءات وقائية، خشية إصابتها بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أنها دائمًا كانت تحث الجميع على البقاء بالمنزل، خشية تعرضهم لانتكاسة من المرض.

ورغم كل الإجراءات الوقائية، فقد ظهرت في آخر لقاء تلفزيوني، أثناء حديثها عن مسلسلها الرمضاني ”النسيان“، وهي في حالة إعياء، لتعلن ابنتها بعدها مباشرة، إصابتها بفيروس كورونا، ودخولها في غيبوبة استمرت قرابة شهر.

وتطرقت رجاء الجداوي خلال حديثها، عن الظروف الصعبة التي تواجهها، قائلة، إنها أجبرت على النزول والعمل، وإنها تعمل في ظروف صعبة، مؤكدة أن المنتج أحضر لهم فريقًا طبيًا في موقع التصوير، بالإضافة لتوفير جميع مستلزمات الوقاية من أدوات التطهير والتعقيم باستمرار.

وأضافت، أنه بين كل مشهد وآخر كانوا يغسلون أيديهم، ويتم قياس الحرارة للتعرف على حالة المشاركين في العمل، وضمان سلامتهم وتوصيل ذلك للجمهور، منتقدة أي شخص عاتبها على النزول، قائلة: ”مش بمزاجي إحنا مجبورين عشان توقف المشاريع الفنية ستكون هناك خسائر مالية كبيرة لا يمكن القبول بها“.

وطالبت الجميع خصوصًا كبار السن، بالحركة الآمنة باستمرار، للوقاية من الجلطات التي قد تصيب الناس، نتيجة عدم الحركة.

وتوفيت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، بعد أسابيع من إصابتها بالفيروس، ومكوثها بمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، منذ 24 مايو الماضي.

وأعلنت عن وفاتها ابنتها، أميرة مختار، وذلك من خلال منشور في موقع ”فيسبوك“، حيث كتبت قائلة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله“.