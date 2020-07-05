تسليم جثة رجاء الجداوي لعائلتها في تابوت معدني (صور)‎

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انتقلت سيارة إسعاف منذ قليل من مستشفى "أبو خليفة" بالإسماعيلية شرق القاهرة؛ حاملة جثمان الفنانة المصرية رجاء الجداوي إلى مقابر البساتين بالعاصمة، بصحبة بعض أفراد أسرة الفنانة الراحلة، لأداء صلاة الجنازة عليها. ووضع جثمان الفنانة