الفنان والمخرج الكويتي ضاري عبدالرضا يعلن تعافيه من كورونا (فيديو)

الفنان والمخرج الكويتي ضاري عبدالرض...

المصدر: عبده الشرقاوي - إرم نيوز

أعلن الفنان والمخرج الكويتي ضاري عبدالرضا، اليوم الأحد، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، والذي أصيب به قبل أسبوعين.

ونشر ضاري عبدالرضا، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، متحدثا فيه عن آخر تطورات حالته الصحية.

وعلق الفنان الكويتي قائلا: ”هذا آخر يوم لي في الحجر الحمدلله الصحة تحسنت والأكسجين تمام اليوم رخصوني أروح البيت وأقعد فترة 10 أيام بالبيت بعدين أختلط بالاخرين“.

 

يذكر أن الفنان ضاري عبدالرضا هو ممثل ومخرج كويتي، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية  عام 2009، وكانت بدايته من خلال مسلسل ”ساهر الليل“ عام 2010 كمخرج بالإضافة لمشاركته كممثل بدور صغير، ليشارك بعده كممثل في مسلسلي ”قررمش، وجلثم وميثة“، وشارك ‪ مؤخرا في مسلسل ”أمر إخلاء“.

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