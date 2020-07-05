وفاة رجاء الجداوي.. تفاصيل نقل جثمان الفنانة الراحلة إلى مثواها الأخير

تستعد أسرة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، لنقلها إلى القاهرة من مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي عقب رحيلها متأثرة بفيروس كورونا، وذلك لدفنها بمقابر الأسرة.

وقال الفنان المصري أشرف زكي، نقيب الفنانين، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن إجراءات الصلاة عليها ودفنها ستتم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لأنها توفيت مصابة ”كورونا“.

وأوضح أشرف زكي أن إجراءات تتم حاليا بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية والفريق الطبي المعالج لاتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية.

وقدم أشرف زكي العزاء لابنتها أميرة مختار، منوها بأنه تواصل معها لإنهاء إجراءات الدفن في مقابر الأسرة وتسهيل ما تحتاجه، وتابع أنه سيحضر الجنازة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت أميرة مختار، عن وفاة والدتها رجاء الجداوي من خلال منشور لها عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، فكتبت قائلة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله“.

انا لله وانا اليه راجعون مامي في ذمه الله Posted by Amira Mokhtar on Saturday, July 4, 2020

يُذكر أن رجاء الجداوي ولدت في 6 من سبتمبر عام 1938، وتعد من أقدم الفنانات العربيات عملا في مجال الفن، إذ كانت انطلاقتها الفنية من خلال فيلم ”غريبة“ عام 1958، وواصلت عملها بالسينما والتلفزيون ومجال عروض الأزياء على مدار 60 عاما.