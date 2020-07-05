وفاة الفنانة رجاء الجداوي بكورونا

توفيت الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عاما، بعد أسابيع من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومكوثها بمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية منذ 24 مايو الماضي.

وأعلنت عن وفاة رجاء الجداوي ابنتها أميرة مختار، وذلك من خلال منشور في موقع ”فيسبوك“، حيث كتبت قائلة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله“.

انا لله وانا اليه راجعون مامي في ذمه الله Posted by Amira Mokhtar on Saturday, July 4, 2020

وقالت ابنتها أميرة حسن مختار، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ إنه لم يتم بعد تحديد موعد للدفن والجنازة، وستعلن الأسرة عن ذلك خلال الساعات المقبلة.

وذكرت مواقع محلية بمصر في وقت سابق، أن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا، بعد أن التقطت العدوى أثناء تقديمها واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل زوج الفنانة المصرية صفاء أبو السعود.

وأوضحت التقارير المتداولة، أن رجاء الجداوي شعرت بأعراض الفيروس بعد مدة قليلة من ذهابها للعزاء الذي ضم عددا كبيرا من الإعلاميين ولاعبي كرة القدم والفنانين وآخرين.

ورجاء الجداوي فنانة مصرية قديرة من مواليد 6 سبتمبر عام 1938، وتعتبر من أقدم الفنانات العربيات عملا في الفن، وكانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت لـ 60 عاما.