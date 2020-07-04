الفنانة للا فضة تروي قصتها مع متحرش الجامعة الأمريكية (فيديو)

قالت الفنانة الشابة للا فضة، إنها كانت ستقع ضحية ضمن ضحايا الشاب متحرش الجامعة الأمريكية أحمد بسام زكي، الذي انتشرت قضيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأوضحت للا فضة في تصريحات تلفزيونية أن الشاب تحدث معها مرتين، محاولا أن يجذبها من خلال الحديث معها عن الموسيقى وهو المجال الذي تعمل به إلى جانب التمثيل، مشيرة إلى أنها لم تتحدث معه فيما بعد.

وحذرت للا فضة الفتيات من الوقوع في فخ الجامعة المرموقة لأن انتماء الشاب لإحدى الجامعات الشهيرة في مصر لم يمنعه من التحرش بعدد كبير من الفتيات، معقبة :“انتماء الشاب لجامعة مرموقة لا يعني أنه بعيد عن الشبهات“.

وأعلن مكتب النائب العام المصري فتح تحقيق في واقعة الشاب أحمد بسام زكي الذي عرف إعلاميا بـ“متحرش الجامعة الأمريكية“، وذلك بعد تقدم عدد كبير من الفتيات بشكاوى ضده عبر غروب أنشأنه على موقع إنستغرام لجمع أدلة ضد الشاب.