يحيى بيازي يبدي ندمه للعمل في مسلسل "بوشنكي" (فيديو إرم)

أعرب الفنان السوري يحيى بيازي عن أسفه لمشاركته في مسلسل ”بوشنكي“، تأليف يسر دولي وإخراج نضال عبيد، والذي عرض في رمضان الماضي.

وقال بيازي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن العمل كان من المفترض أن يتم عرضه على منصات اليوتيوب وليس على شاشة التلفاز، وهو ما لم يكن لديه مشكلة به، لكنه عندما شاهد العمل أبدى أسفه وندمه على المشاركة به؛ للفارق الكبير بين ظهوره فيه وبين ظهوره في مسلسل ”حارس القدس“، تأليف حسن يوسف وإخراج باسل الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

واعتبر أنه ارتكب خطأ بحق نفسه وتجربته، وارتكب خطأ بحق المهنة التي يحبها، لذلك ارتأى بعد التفكير والتأني أن يقدم اعتذاره.

وحول انتقاء أدواره لاحقا، قال إن هذا الأمر يخضع لعوامل كثيرة فكيف إن كان حال الدراما السورية ليس بالمستوى المطلوب.

وتحدث بيازي عن شخصيته في مسلسل ”باب الحارة 11″، كاشفا عن تطورات تصب في أحداث الشخصية وتحمل معها أمورا جديدة ومختلفة.