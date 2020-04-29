خطيبة رئيس الوزراء البريطاني تنجب ولدا‎

أنجبت كاري سيموندس خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ولدا، وفق تقرير من مجموعة بي.إيه الإعلامية.

وأورد التقرير أن "الحالة الصحية للأم والطفل جيدة".

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني وكاري سيموندس أنهما صارا مخطوبين وينتظران مولودا في بداية فصل الصيف.

وقالت "سيموندز" عبر حسابها بموقع "إنستغرام" آنذاك، إن الخطوبة تمت نهاية العام الماضي، معربة عن شعورها بأنها "مباركة للغاية".

وأصبح جونسون (55 عاما) وسيموندس (31 عاما) أوّل شخصين في علاقة دون زواج ويسكنان في داونينغ ستريت، حيث مقرّ رئيس وزراء بريطانيا، حين انتقلا إلى هناك العام الماضي.

كما تعتبر سيموندس أصغر شريكة لرئيس وزراء منذ 174 عاما.