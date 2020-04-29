الفنانة السعودية لمار نادمة على مسلسل "مليار ريال" (فيديو)

خرجت الفنانة السعودية لمار سلطان في مقطع فيديو تعلن فيه اعتذارها عن مشاركتها في المسلسل الكوميدي الرمضاني "مليار ريال"، مؤكدة عدم رضاها عنه منذ البداية.

وبررت أن "هناك أشياء كثيرة لم تكن مقتنعة بها في المسلسل"، مبينة أنه "تم إقناعها بالعمل عن طريق الكذب والخداع".

وأكدت الفنانة لمار أنها لم تستلم حقوقها إلى حد الآن من هذا العمل، مشددة على أن "هذا العمل هو أكثر الأعمال الفاشلة التي شاركت فيها"، متابعة أنها لن تضع هذا المسلسل في حساباتها.

الممثلة لمار تعبر عن ندمها بعد مشاركتها في مسلسل مليار ريال و تقول عنه أفشل عمل شاركت فيه و إنهم قاموا بتغير النص و لم تصل لي حقوقي pic.twitter.com/yTbaS9zplY — زيدان نجد (@ZidaneNajd) April 28, 2020

وتأسفت الفنانة السعودية على مشاركتها في المسلسل، موضحة أنه "أساء لمسيرتها الفنية لدى الجمهور".

وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها الفنانة السعودية للتطرق إلى "مليار ريال"، فسبق أن أثارت في تصريحات أدلت بها قبيل شهر رمضان وقبيل عرض المسلسل، أنها "لم تستلم حقوقها من العمل المزمع، واتهمت طاقم عمله بعدم المهنية.

وسبق أن تعرض مسلسل "مليار ريال"، والذي يشارك فيه فنانون كويتيون، إلى سخرية من قبل ناشطين، معتبرين أن مستواه ضعيف ولا يستحق المتابعة.

المفروض يغيرونه من مسلسل مليار ريال ل مسلسل مايسوى ريال — مقرن mogran العتيبي 64 316 (@mogran7) April 26, 2020

لايفوتكم مسلسل مليار ريال، قاعدين يحطون اصوات الضحك و الضرب ذيك يلعنم الكوميديا — نواف (@_hox3) April 27, 2020