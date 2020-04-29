الفنانة السعودية لمار نادمة على مسلسل "مليار ريال" (فيديو)

الفنانة السعودية لمار نادمة على مسل...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

خرجت الفنانة السعودية لمار سلطان في مقطع فيديو تعلن فيه اعتذارها عن مشاركتها في المسلسل الكوميدي الرمضاني "مليار ريال"، مؤكدة عدم رضاها عنه منذ البداية.

وبررت أن "هناك أشياء كثيرة لم تكن مقتنعة بها في المسلسل"، مبينة أنه "تم إقناعها بالعمل عن طريق الكذب والخداع".

وأكدت الفنانة لمار أنها لم تستلم حقوقها إلى حد الآن من هذا العمل، مشددة على أن "هذا العمل هو أكثر الأعمال الفاشلة التي شاركت فيها"، متابعة أنها لن تضع هذا المسلسل في حساباتها.

وتأسفت الفنانة السعودية على مشاركتها في المسلسل، موضحة أنه "أساء لمسيرتها الفنية لدى الجمهور".

وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها الفنانة السعودية للتطرق إلى "مليار ريال"، فسبق أن أثارت في تصريحات أدلت بها قبيل شهر رمضان وقبيل عرض المسلسل، أنها "لم تستلم حقوقها من العمل المزمع، واتهمت طاقم عمله بعدم المهنية.

وسبق أن تعرض مسلسل "مليار ريال"، والذي يشارك فيه فنانون كويتيون، إلى سخرية من قبل ناشطين، معتبرين أن مستواه ضعيف ولا يستحق المتابعة.

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