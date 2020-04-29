مرتضى منصور يتحدث عن "مبلغ فلكي" تقاضاه رامز جلال مقابل برنامجه الأخير (فيديو)

فتح المستشار مرتضى منصور، البرلماني المصري ورئيس نادي الزمالك، النار على الفنان رامز جلال، بسبب برنامجه "رامز مجنون رسمي" الذي يثير الذعر لدى ضيوفه، من خلال فقرات المقلب الذي يحضره لهم، موضحًا أنه يتقاضى راتبًا "باهظًا" من برامج المقالب التي يقدمها.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات متلفزة إن القيادة السياسية بمصر تنشغل بمحاربة الإرهاب والإخوان، في ظل أزمة فيروس كورونا، بينما ينشغل رامز جلال في رعب المواطنين.

وتابع "منصور" قائلًا: "كل يوم ولادنا بيموتوا وهما بيحاربوا الإرهاب ورامز جلال عايش في أمريكا ليه 7 سنوات هو وزوجته.. وبيقبض 120 مليون جنيه في الشهرين دول ويرجع تاني أمريكا".

وكان مستشفى الأمراض العقلية، والنائب المصري المثير للجدل مرتضى منصور، قد طالبا بإيقاف برنامج مقالب معروف، وسط مطالبة من الأخير بإيداع مقدمه الفنان رامز جلال المستشفى ذاتها.

وأرسل النائب المصري، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، إنذارا لوزارة الداخلية للقبض على رامز جلال، وبلاغا للنائب العام للتحقيق معه.

وأوضح في بيان مساء الاثنين، أنه "تقدم بطلب إلى وزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى"، مؤكدا أن جلال "يرتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون".