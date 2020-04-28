هل تستطيع مصر وقف برنامج رامز جلال المثير للجدل؟

ما يزال برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال يثير حالة من الجدل، ويتلقى انتقادات كثيرة مثلما هو الحال في كل موسم رمضاني يقدم خلاله الفنان المصري برنامج المقالب الخاص به، وهو ما يصاحبه نداءات ومطالب كثيرة بوقف بثه كل عام.

وأكد عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر حاتم زكريا، أنه تم إجراء محاولات كثيرة قبل ذلك لوقف برامج رامز جلال، وليس في هذا العام فقط؛ لافتًا إلى عدم تجاوب الجهات المعنية بالأمر.

وقال عضو الأعلى للإعلام في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إنه "تم التواصل مع إدارة قناة إم بي سي التي تبث البرنامج، لكن لم يكن هناك أي حلول" مؤكدًا أن "القناة لا تخضع لسلطة مصر، والقانون لا يسمح بوقفها، ولا نملك قطع البث عنها".

وشدد زكريا على أن "بث (إم بي سي) على قمر نايل سات، لا يمنح الحق في وقفها، مثلها مثل قنوات الإخوان التي تبث من اسطنبول على القمر ذاته وعرب سات أيضًا، ولم يتم وقفها"، لافتًا إلى أن "تصوير البرنامج انتهى، والضيوف حصلوا على المقابل المادي المتفق عليه".

وأضاف أن "هناك مبالغ كبيرة بملايين الجنيهات تم صرفها على البرنامج، وأنه حال حدوث استجابة من قبل الجهات المعنية بوقف البرنامج يتطلب ذلك دفع تعويض ضخم، مثلما حدث مع برنامج باسم يوسف، الذي دفع له مبلغ كبير وقتها".

ولفت إلى أنه "آلية المواجهة لرامز جلال، تكون من خلال امتناع الضيوف من الفنانين وغيرهم، عن الظهور في البرنامج"، مشيرًا إلى أن كل من يظهر في البرنامج على علم بكل ما يحدث، والاعتماد على الديكور مثل ما يحدث في الأفلام الأمريكية، والمقدم "بيستعبط، ومفهم الضيف إن كل دا مش حقيقي".

يذكر أن هناك انتقادات كبيرة يواجهها الفنان رامز جلال، كل عام، بسبب برامج المقالب التي يقدمها مع النجوم، لكن هذا العام بدأ الهجوم عليه منذ الحلقة الأولى بسبب فكرة البرنامج التي تعتمد على تعذيب وإرهاب الضيف نفسيًا، ومدى تأثير ذلك في الجمهور المتابع له خاصة الأطفال.

وتقدم أحد المحامين ببلاغ لدى النائب العام المستشار حمادة الصاوي؛ لوقف عرض "رامز مجنون رسمي"، كما طالبت إدارة مستشفى الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفوري لوقف عرض البرنامج.