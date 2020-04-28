اتهامات العنصرية تلاحق المسلسل الكويتي "رحى الأيام" بسبب اللهجة‎‎

أثار المسلسل الدرامي الكويتي "رحى الأيام"، الذي يُعتبر من الأعمال التراثية التي تتحدث عن حقبة زمنية قديمة بتاريخ الكويت والخليج، جدلاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداولهم لأحد المشاهد الذي وصفوه بـ "العنصري والمسيء إلى شريحة واسعة من الكويتيين".

وتضمن المشهد الذي تم تداوله على نطاقٍ واسع ظهور طفل قادم من منطقة نجد السعودية، وهو من الشخصيات البارزة في العمل، يلفظ حرف الجيم بمفرداته، قبل أن تستنكره الشخصية المرافقة له بالمشهد وتطالبه بلفظه ياء بدل الجيم، لترد عليها أخرى بأنه وأهل المنطقة التي جاء منها لا يعرفون لهجة الكويتيين.

إلا أن المشهد لم يمضِ بسلام عبر منصات مواقع التواصل، بعد اعتبار البعض "أن المشهد يحتوي في مضمونه نفساً عنصرياً وتزييفاً للحقائق"، مبينين "أن المشهد يقصد أن كل من يلفظ حرف الجيم ليس كويتيا"، وذلك بالرغم من أن الحوار كان مقصوداً منه الطفل الذي قال إنه قادم إلى الكويت مع "العقيلات".

https://twitter.com/3Mpc9v3s/status/1255109190131101696?s=20

و"العقيلات" هم قبائل وأسر متحضرة من منطقة نجد في السعودية وتحديداً منطقة القصيم وحائل اشتهروا بالتجارة المختلفة، حيث كانوا يتاجرون في الكويت والعراق والشام وغيرها، وعُرفوا بهذا الاسم نسبةً إلى زيهم ولبسهم العقال الذي يُشد به الرأس والذي يميزهم عن بقية أهل نجد، وفقاً لتقارير.

في السابق ما كانت دول الخليج دول انما كانت عبارة عن حاكم وهناك مناطق ومدن تخضع لحكمه لهذا لم يكن يقال لمن يسكن خارج مدينة الكويت كويتي انما ينسب لمنطقته التي يسكنها . صحيح ليس كل الكويتيين حاليا ينطقون الجيم ياء لكن هذا النطق كان شائعا لمن يسكن داخل مدينة الكويت آنذاك @a_azf10 — داهم القحطاني (@dahemq) April 28, 2020

وتباينت وجهات النظر حول طبيعة المشهد "بين من اعتبره عنصريا، وبين من اعتبر أن المشهد لا يوجد به خلل ولم يُقصد به الإساءة"، وكان الناشط سعود الركيبي من المنتقدين الذي نشر المقطع عبر حسابه في "تويتر"، معلقاً عليه "قمة السخافة والعنصرية".

وبأسلوبٍ آخر، انتقد الناشط محمد طلال السعيد الحوار المتداول في المشهد المثير للجدل، مستذكراً موقفاً مشابها له مع بعض الأشخاص الذين استنكروا لفظه للجيم أثناء حديثه معهم، قائلاً إنهم مشابهون لكاتب مسلسل رحى الأيام.

وقال آخر يُدعى شعبوي: "اللي ينطق حرف الجيم ما يعرف كلام الكويتيين؟! شنو هالإسفاف العنصري المتعمد"، مضيفاً: "لهجة الكويتيين قبل ١٢٠ سنة كانت بحرف الجيم وهالشي واضح من خلال الشعر والمراسلات القديمة، الشيخ مبارك ما كان حرف الجيم يسقط منه".

العام اثناء الانتخابات التكميلية، ودانا صديق لديوانية وقلت "جيتكم من المقر" ثم اسهبت باللغة العربية والعامية شرحاً للأهداف والرؤية، بليل دقلي الصديق يقول اعجبوا في طرحك بس قالوا "الله يهديه ليش يقول جيتكم ليش مايتكلم كلامنا"، ماظن شميت صوت منهم، والله واعلم ربع الكاتب مال المسلسل https://t.co/w7zxPr2ATs — محمد طلال السعيد (@mtalsaeed) April 28, 2020

قلب الجيم الى ياء عربيا خصت بها بني تميم

وايضا كانت لهجة اهل الزبير وبادية ساحل عمان

لكنها دخلت للكويت متأخرة كنوع من التمايز عن اهل البادية

كما يحدث الان من ابناء بعض الطبقات اللي يسمون الجوتي شوز مثلا

للتميز والدلاله على التحضر — مواطن (@national2link) April 28, 2020

وكغيره من الأعمال والقضايا، فلم يُثر المشهد استياء آخرين انتقدوا الملاحظات والاتهامات التي طالت العمل، حيث قال الإعلامي داهم القحطاني: "الحوار عن ولد توه جاي من القصيم مع " العقيلات "، والعقيلات معروفون من أهل القصيم اللي تاجروا في كل مكان بقوافلهم . الحوار صحيح وطبيعي يتكلم بلهجة أهل القصيم في ذاك الوقت. من كتب الملاحظة مو مركز مع قصة المسلسل".

وأضاف القحطاني محللاً الحقبة الزمنية التي يقصدها العمل: "في السابق ما كانت دول الخليج دول إنما كانت عبارة عن حاكم، وهناك مناطق ومدن تخضع لحكمه، لهذا لم يكن يقال لمن يسكن خارج مدينة الكويت كويتي، إنما ينسب لمنطقته التي يسكنها. صحيح ليس كل الكويتيين حاليا ينطقون الجيم ياء، لكن هذا النطق كان شائعا لمن يسكن داخل مدينة الكويت آنذاك".

وتقول ناشطة تُلقب نفسها بالكويتية: "المسلسل عن منطقة جبله وشرق والمرقاب وكانو ينطقون الجيم ياء، وهذا صحيح وموثق بالتاريخ الكويتي، أما من ينطق الجيم فهم أهل الفنطاس والقروية وقبائل أهل البادية...وين الغلط بالموضوع !!!".

المسلسل عن منطقة جبله وشرق والمرقاب وكانو ينطقون الجيم ياء وهذا صحيح وموثق بالتاريخ الكويتي اما من ينطق الجيم فهم اهل الفنطاس والقرويه وقبائل اهل الباديه...وين الغلط بالموضوع !!! — kuwaitia (@kuwaitiawa) April 28, 2020

ويُعرض مسلسل "رحى الأيام" على التلفزيون الكويتي، وهو عمل تراثي يتناول أربع حقب زمنية في تاريخ الخليج تعود لمئات الأعوام، وهو من تأليف الكاتب مشاري العميري وإخراج حمد النوري.

وتشارك في العمل نخبة من نجوم الكويت والخليج، منهم جاسم النبهان، مريم الغامدي، نور، مشاري البلام، شيلاء سبت وياسة و عبدالإمام عبدالله، وآخرون.