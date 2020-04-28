سمية الخشاب تكشف حقيقة علم المشاهير بمقالب رامز جلال

كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب حقيقة معرفتها المسبقة بمقلب الفنانة فيفي عبده، والذي حلت عليه ضيفة هذا العام في برنامج «خلي بالك من فيفي»، مؤكدة أنها تظاهرت بعدم معرفتها لإقناع المشاهد.

وقالت سمية الخشاب في تصريحات تلفزيونية، إن عددا كبيرا من النجوم يكونون على دراية مسبقة بالمقالب التي تعرض عليهم، مضيفة أن برنامج رامز جلال أيضا يتم إخبارهم بوجود مقلب ولكن دون التطرق لتفاصيله حتى يكون هناك مصداقية في ردود الفعل.

وأضافت: "كنت أعلم أنني ببرنامج في بيت فيفي.. خاصة أنه ظاهر في الديكور الذي في منزلها.. لكن لم أكن أعلم نوع المقلب، الصراخ والتكسير والمفرقعات لم أعلمها لكن أعلم أن هنالك مقلبا".

واستطردت: "حتى في برنامج رامز جلال، يقول لنا أنه برنامج مقالب لكن لا يقول تفاصيله.. ممكن يلمحون أنه مقلب لكن لن يحرقوا البرنامج أبدا ويتركونا نكتشفه".

من ناحية أخرى، قالت سمية الخشاب، إنها تفضل ألا تتزوج مرة أخرى، لأن حياتها بدون رجل أفضل بكثير، مؤكدة أنها نجحت في ملء فراغها بعمل فيديوهات على التيك توك، وتقوم بعمل المونتاج لها بنفسها، وأنها لا تحتاج إلى رجل الآن في حياتها حتى تستطيع الاهتمام بنفسها أكثر.

وكانت الفنانة المصرية فيفي عبده، قد أوقعت زميلتها سمية الخشاب في مقلبها "خلي بالك من فيفي"، في ثاني حلقات برنامجها المعروض على قناة mbc مصر.

وكشفت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، عن تفاصيل برنامجها الجديد الذي يجري عرضه على قناة mbc مصر، وقالت إنه نوع من المقالب وتم تصويره في بيتها وحلقاته 60 حلقة، ويتضمن البرنامج حيوانات شرسة مثل الأسود والنمور.