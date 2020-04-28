علي العلياني يدافع عن ناصر القصبي بعد انتقادات "مخرج 7" (فيديو)

دافع الإعلامي السعودي علي العلياني عن مواطنه الفنان ناصر القصبي، وذلك على خلفية حملة الهجوم التي يتعرض لها الفنان السعودي؛ بسبب مسلسله "مخرج 7"، الذي ينافس به في الماراثون الرمضاني الجاري، ويشهد انتقادات واتهامات على نطاق واسع.

وقال العلياني، في برنامجه "قلب مفتوح" المعروض عبر Mbc 1: إن "ناصر القصبي من رموز السعودية"، لافتًا إلى أنه "منذ سنوات وفي حقبة فنية صعبة، كان له دور كبير وضحى كثيرًا".

وتابع: "القصبي ترك البلاد في فترة من الفترات الزمنية وذهب إلى بلد آخر؛ بسبب التهديدات التي كان يتعرض لها في وقت التشدد"، منوهًا إلى أنه كان وقتها "منارة للتنوير تقدر وتقاوم من أجل البلاد".

وأكد العلياني "أن ناصر لم يتلون يومًا، خلاف غيره من الذين تلونوا وتبدلوا وأصبحوا مع الموجة والأمثلة موجودة، إلا أن ناصر القصبي لم يتبدل ووجهة نظره واحدة حتى عام 2020".

علي العلياني : من المعيب الهجوم على ناصر القصبي .. ضحى بالكثير ونقول له شكرا

pic.twitter.com/pWxdOnRg5A — هيئة المشاهير (@almobark_) April 28, 2020

وشددّ على أن ناصر القصبي هو أول من يتقبل النقد في حال تم انتقاده، ولكن من المعيب الهجوم على ناصر القصبي؛ لأنه أفنى عمره من أجل هذا الوطن، مؤكدًا أنه لا بد أن يقدر ويحترم ويتم إجلاله لأنه ضحى.

وتابع: "لا تشوفون اليوم ناصر القصبي في لحظة رخاء لأنه تعب من أجل هذا .. ومن هذا المنبر أقول لك يا أبو راكان شكرًا نحن ضد من يقاومك أو يقلل من قيمتك أو يحاول تشويهك".

وأعاد العلياني نشر مقطع الفيديو عبر حسابه في موقع "تويتر"، وعلقّ قائلًا: "كلام قليل في حق الفنان الكبير".

وينافس الفنان السعودي ناصر القصبي في دراما رمضان الجاري بمسلسل "مخرج 7"، وتدور أحداثه حول شخصية دوخي (ناصر القصبي) وهو أب، وموظف حكومي من الطبقة الوسطى، يمضي وقته بين عمله في استلام شكاوى العملاء بمؤسسة حكومية، وبين بيته وعائلته.

ويسلط العمل الضوء على التحولات التي شهدها المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة، وانعكاساتها على العلاقات الاجتماعية والعائلية عامة، وما يحمله ذلك من تحديات تواجه عائلة دوخي خاصة، بموازاة المشكلات التي تواجهه في عمله من شكاوى العملاء وأوامر مديرته الصارمة، ومدى قدرته على مواكبة التكنولوجيا.