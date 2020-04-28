بعد إثارته سخطا عارما.. قناة جزائرية توقف بث برنامج الكاميرا الخفية "أنا وراجلي"

بعد إثارته سخطا عارما.. قناة جزائري...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

أعلنت قناة "نوميديا" الجزائرية سحبها برنامج الكاميرا الخفية "أنا وراجلي" واعتذارها من المشاهدين، عقب تلقيها بيانا تحذيريا من الجهات الرقابية؛ على خلفية حملة انتقاد واسعة شنها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد محتوى البرنامج.

وأوضحت في بيان لها، أن "بث حلقات البرنامج عبرها كان خطأ، ولا يعكس توجه القناة إطلاقا"، مؤكدة "اتخاذها إجراءات عقابية بشأن البرنامج وسحبه من العرض في شهر رمضان"، مبينة أن "فريق البرنامج المعني هو فريق مستقل ولا ينتمي للقناة".

وقدمت القناة في بيانها اعتذارها للشاب "سفيان" وعائلته؛ عقب تعرضه للخداع في البرنامج المعني.

ورغم سحب القناة للبرنامج واعتذارها، إلا أن ناشطين استمروا في مهاجمتها، متهمين إياها بمحاولة التملص من المسؤولية.

وكانت الجهات الرقابية قد وجهت إنذارا شديد اللهجة للقناة؛ على خلفية الحملة الغاضبة التي شنها ناشطون ضد البرنامج والقناة.

وأثارت أولى حلقات برنامج "أنا وراجلي" مع أول يوم من أيام شهر رمضان الفضيل، جدلا بين ناشطين، حيث استندت فكرته على إحضار رجل فقير وإيهامه بتزويجه من فتاة جميلة وذات مال، ثم الاعتراف له في نهاية البرنامج أنه كان ضحية خدعة وكاميرا خفية.

وظهرت الخيبة على وجه الشاب، الذي يدعى "سفيان"، بعد أن أخبره مقدم الحلقة أنه وقع ضحية خدعة لا غير، ليشن ناشطون هجوما على القائمين على البرنامج، متهمين إياهم بالتلاعب بمشاعر الفقراء وإهانتهم، كما تعهد عدد من النشطاء بمساعدة الشاب الذي وقع ضحية البرنامج.

ولم تسلم الممثلة التي قدمت دور الزوجة "الوهمية" من الانتقادات، حيث خرجت لاحقا مبررة أنها "مجرد ممثلة وتم تقديم هذا الدور لها، ووجدته فرصة، وأن الانتقادات التي طالتها أساءت لها ولعائلتها، وهي مجرد مؤدية للدور لا أكثر، وليس لها شأن بفكرة البرنامج".

 

 

 

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