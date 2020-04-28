بعد إثارته سخطا عارما.. قناة جزائرية توقف بث برنامج الكاميرا الخفية "أنا وراجلي"

أعلنت قناة "نوميديا" الجزائرية سحبها برنامج الكاميرا الخفية "أنا وراجلي" واعتذارها من المشاهدين، عقب تلقيها بيانا تحذيريا من الجهات الرقابية؛ على خلفية حملة انتقاد واسعة شنها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد محتوى البرنامج.

وأوضحت في بيان لها، أن "بث حلقات البرنامج عبرها كان خطأ، ولا يعكس توجه القناة إطلاقا"، مؤكدة "اتخاذها إجراءات عقابية بشأن البرنامج وسحبه من العرض في شهر رمضان"، مبينة أن "فريق البرنامج المعني هو فريق مستقل ولا ينتمي للقناة".

وقدمت القناة في بيانها اعتذارها للشاب "سفيان" وعائلته؛ عقب تعرضه للخداع في البرنامج المعني.

قناة نوميديا توقف البرنامج المثير للجدل انا وراجلي" وتعتذر للمشاهدين#الجزائر pic.twitter.com/OwyWv1ntLE — الجزائر تحت المجهر📞🔭 (@Rktc8Tgy0u7B3AG) April 26, 2020

ورغم سحب القناة للبرنامج واعتذارها، إلا أن ناشطين استمروا في مهاجمتها، متهمين إياها بمحاولة التملص من المسؤولية.

وكانت الجهات الرقابية قد وجهت إنذارا شديد اللهجة للقناة؛ على خلفية الحملة الغاضبة التي شنها ناشطون ضد البرنامج والقناة.

سلطة ضبط السمعي البصري توجه إنذارا لقناة نوميديا TV بسبب ما تضمنه برنامج الكاميرا الخفية "أنا وراجلي" من مخالفات جسيمة مست بقواعد المهنة وأخلاقياتها وأخلت بالنظام العام قناة نوميديا تتقدم باعتذار رسمي وتسحب العمل من الشبكة البرامجية لشهر رمضان صوت المشاهد الجزائري مسموع 👍 pic.twitter.com/or2dQgrCKG — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) April 26, 2020

وأثارت أولى حلقات برنامج "أنا وراجلي" مع أول يوم من أيام شهر رمضان الفضيل، جدلا بين ناشطين، حيث استندت فكرته على إحضار رجل فقير وإيهامه بتزويجه من فتاة جميلة وذات مال، ثم الاعتراف له في نهاية البرنامج أنه كان ضحية خدعة وكاميرا خفية.

وجهت سلطة ضبط السمعي البصري يوم الأحد إنذارا لقناة نوميديا TV بسبب ما تضمنه برنامج الكاميرا الخفية بعنوان "أنا وراجلي" الذي بثته أول أمس الجمعة من "مخالفات جسيمة التي مست بقواعد المهنة وأخلاقياتها والمساس بالحياة الخاصة وشرف وسمعة الأشخاص و عدم احترام الكرامة الانسانية. pic.twitter.com/VEKrUem1uK — 🇩🇿كريم قريشي🇩🇿 (@karim04_10) April 26, 2020

#أنا_وراجلي #رامز_جلال #رامز_خطر_رسمي #رامز_سخيف_رسمي #رامز_مجنون الي متى ياناس حب المال وحب الشهره مخليكم زي البهايم مافيه تقدير للمشاعر ولا تقدير للاوضاع هذي الادمي كيف بيكون حاله لمن يطلع من البرنامج وهو مكسور ومتهان قدام خلق الله كلها خلاص اصحوو ياغجر pic.twitter.com/9mr3lFrcif — samar💬 (@samarmoood) April 27, 2020

https://t.co/AdjE6a5DY3

لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربي ينتقم منكم شتوه زوالي قاعدين تتمسخرو بيه والله حرام عليكم هذا هو مستوا الإنحطاط ألي راه صاري في القنوات الجزائرية ودوكا زاد بان صح

لازم مانبقاوش نتفرجوا ونبقاو ساكتين على الظلم هذا والتمسخير ونتحركوا ونديرولهم حل — 🇩🇿 أحمد رامي 🇩🇿 (@Rami43184459) April 25, 2020

الي مثلت دور لعروسه في انا وراجلي

لازين لا تربيه لا موهبه

رجع الشعب الجزاءرى الي انتقدها كلاب

وهي القافله

انت مش قافله انت الناقه الجربانه في القافله pic.twitter.com/toiCemBNzx — مواطن (@ulzYMgdc1Wf1CdW) April 27, 2020

وظهرت الخيبة على وجه الشاب، الذي يدعى "سفيان"، بعد أن أخبره مقدم الحلقة أنه وقع ضحية خدعة لا غير، ليشن ناشطون هجوما على القائمين على البرنامج، متهمين إياهم بالتلاعب بمشاعر الفقراء وإهانتهم، كما تعهد عدد من النشطاء بمساعدة الشاب الذي وقع ضحية البرنامج.

ولم تسلم الممثلة التي قدمت دور الزوجة "الوهمية" من الانتقادات، حيث خرجت لاحقا مبررة أنها "مجرد ممثلة وتم تقديم هذا الدور لها، ووجدته فرصة، وأن الانتقادات التي طالتها أساءت لها ولعائلتها، وهي مجرد مؤدية للدور لا أكثر، وليس لها شأن بفكرة البرنامج".