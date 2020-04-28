صالح الجسمي ينتقد مقالب رامز جلال: برامج تافهة تنفق الملايين (فيديو)

شن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي هجوما حادا ضد مقالب الفنان المصري رامز جلال وآخرها "رامز مجنون رسمي"، موضحًا أنه يتم اتباع نفس الإجراءات كل عام ضد تلك المقالب.

وأشار الجسمي إلى أن مجموعة من المحامين فى مصر تقوم كل مرة بتقديم بلاغات للنائب العام لإيقاف هذه البرامج ولا يتم إتخاذ أى إجراء.

كما أبدى استياءه من المبالغ الفائقة التي تهدر في تكاليف البرنامج وأجور الضيوف الذين يقبلون بمثل هذه البرامج لكي يتم الاستهزاء بهم، زاعمًا أن ياسمين صبري تقاضت مليوني دولار مقابل حلقة الأحد الماضي.

وتابع الجسمي، خلال فيديو له على حسابه الشخصي عبر "سناب شات"، قائلا: "تخيلوا البارحة حلقة ياسمين صبري.. مليونين دولار (سبعة ونص مليون ريال أو درهم.. ليه لممثلة في حلقة نص ساعة تتهزأ وتمشي".

View this post on Instagram A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on Apr 27, 2020 at 1:39pm PDT



وعقد الجسمي مقارنة بين برامج رامز وبرامج الكاميرا الخفية قديمًا، قائلاً: "هل يعقل إهدار هكذا ملايين على هكذا برامج تافهة؟ .. وين الكاميرا الخفية زمان اللي كان تعمل مقالب وتضحك من الخاطر وما يدفعون فلوس.. الحين تدفعون فلوس وما تضحك والناس تتهزأ".

وانتقد الجسمي المشاهير الذين يتم استضافتهم في برامج رامز كل عام، حيث إنه يكون باتفاق مسبق معه، قائلا: "معظم الشخصيات تتكرر كل سنة مع رامز.. تتهزأ في كل سنة مع رامز وتأفلم علينا كل سنة مع رامز وإحنا ممشين ورامز ممشى".

وعلق على تغريدة تقارن بين مقالب رامز وبرنامج الشاب الإماراتي غيث، قائلًا: "أعجبتني تغريدة تقارن بين رامز وغيث.. تخيلوا غيث مقدم برنامج قلبي اطمأن كل ما يحل في مدينة يكرم 10 آلاف أسرة وينتقل إلى مدينة أخرى ويكرم 10 آلاف أسرة.. غيث يعني عون.. يعني دعم.. يعني مساندة.. يعني كرم.. يعني تعرف تحط فلوسك في المكان الصح.. ويرزقك الله ويعوضك فيها بالآخرة بأضعاف المضاعفة.. أما مع رامز ضاعت فلوسكم يا "mbc".