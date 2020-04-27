مؤلف مسلسل "النهاية" يرد على الانتقادات الإسرائيلية

رد مؤلف مسلسل "النهاية" الكاتب المصري عمرو سمير عاطف، على الانتقادات الإسرائيلية تجاه المسلسل.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت بيانا انتقدت فيه أحداث المسلسل، معتبرة أن فكرة زوال إسرائيل على يد دولة عربية، حسبما ورد في أحداث المسلسل، "أمر لا يليق".

وقال عاطف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، الذي يبث على شاشة قناة "العربية"، إنه "لم يتوقع رد فعل إسرائيل على مسلسل النهاية، وهجومها بهذا الشكل"، معتبرا أن "رد الفعل لابد أن يكون عملا فنيا وليس ضغوطا سياسية".

وأضاف أن "بعض الدول تنادي بالديمقراطية، وبعضها يمارس الضغوط من أجل كلمة في عمل فني"، موضحا أن "فكرة المسلسل مبنية على خيال علمي، وأنه ليس هناك مبررا لتصريحات الخارجية الإسرائيلية حول مسلسل النهاية".

وأشار عاطف إلى أن "الجمهور متفاعل بشكل إيجابي وكبير مع المسلسل، وأن التعليقات الإيجابية أكثر من السلبية، مشددا على أن "تحرير القدس جزء من تكوين كل عربي".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أعلنت عن غضبها الشديد من محتوى مسلسل النهاية، ووصفته بأنه "مؤسف وغير مقبول على الإطلاق خاصة بين دولتين أبرمتا اتفاقية سلام منذ 41 عامًا".

وجاء ذلك بعدما شهدت الحلقة الأولى من المسلسل، أطفالا في عام 2120، يتلقون دروسًا بخصوص "حرب تحرير القدس"، حينما ظهر المدرس في الحلقة يقول: "عندما حان الوقت للدول العربية للقضاء على عدوها اللدود، اندلعت الحرب والتي سميت حرب تحرير القدس"، مضيفا أن الحرب انتهت سريعًا، وأدت إلى دمار إسرائيل قبل مرور 100 عام على تأسيسها.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول شكل الحياة بعد 100 عام مقبلة، حيث تصبح كلها "تاتش"، وكل ركن في المنزل يتحول لشاشة تستطيع من خلالها معرفة كل شيء عن صحتك وعما يدور حولك في العالم.

جدير بالذكر أن مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي، وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف.