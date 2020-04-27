خالد يوسف: بعض مسلسلات رمضان تحتاج محاكمات فنية عاجلة

انتقد المخرج المصري خالد يوسف بعض المسلسلات المشاركة في السباق الرمضاني هذا العام، مؤكدا أن بعضها جاء هابطا ولا يليق بمستوى المشاهد المصري على الإطلاق بسبب المحتوى الفارغ والذي لا يحمل أي رسالة درامية.

وقال خالد يوسف في تدوينه عبر حسابه الشخصي على "تويتر": ‏"حظر كامل في باريس جعلني أشاهد ‎#مسلسلات_رمضان، فيه أعمال تستحق الثناء وأخرى متوسطة، وأعمال تستحق أن يقدم أصحابها لمحاكمات فنية عاجلة، مبدئيا المخرجة اللي بجد‎ كاملة_ابو_ذكري ومعها ‎نيللي_كريم و ‎آسر_ياسين وبقية صناع ‎١٠٠_وش يستحقون مننا تحية كبيرة هل نقول باقي رأينا ولا بلاش؟".

حظر كامل في باريس جعلني اشاهد #مسلسلات_رمضان فيه اعمال تستحق الثناء وأخري متوسطة وأعمال تستحق ان يقدم اصحابها لمحاكمات فنية عاجلة مبدئيا المخرجة اللي بجد #كاملة_ابو_ذكري ومعها #نيللي_كريم و #آسر_ياسين وبقية صناع #١٠٠_وش يستحقون مننا تحية كبيرة هل نقول باقي رأينا ولا بلاش — khaled youssef (@KhaledYoussef) April 26, 2020

ويتضمن السباق الرمضاني هذا العام، مجموعة كبيرة من المسلسلات على رأسها "فالنتينو" الذي يؤدي بطولته عادل إمام، وبعد غياب عامين تطل النجمة المصرية نيللي كريم بمسلسل كوميدي "ميت وش"، حيث طغى على مسلسلاتها الطابع التراجيدي والاجتماعي لفترة طويلة، وعالجت من خلال أدوارها بضع قضايا اجتماعية مهمة من بينها تعاطي المخدرات والصراعات العائلية.

كما يعرض المسلسل المصري "سكر زيادة" الذي يجمع باقة من النجمات المصريات على رأسهن نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، وأيضا "شاهد عيان" لحسن الرداد و"سلطانة المعز" لغادة عبد الرازق، و"خيانة عهد" للفنانة يسرا و"البرنس" لمحمد رمضان.

كما يشارك الفنان يوسف الشريف بمسلسل "النهاية" وأمير كرارة بـ"الاختيار" ومسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال، وللمرة الثالثة تشارك ياسمين عبد العزيز في رمضان بمسلسل "ونحب تاني ليه"، و"لما كنا صغيرين" للفنانة ريهام حجاج.

يذكر أن المخرج المصري خالد يوسف سافر إلى باريس بعد القبض على الفنانتين الشابتين منى فاروق وشيما الحاج، علي خلفية "الفيديوهات الجنسية" معه، خاصة بعد اعترافهما بالزواج العرفي منه وقيامه بتصويرهما، وذلك قبل أن تقرر النيابة الإفراج عنهما رسميا.