الكويت.. وزير الإعلام يشكل لجنة تحقيق في "تجاوزات " مسلسلات رمضان

وجه وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري، اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة تحقيق على لجان إجازة النصوص ولجنة المشاهدة، بسبب ما أثير عن وجود ملاحظات في بعض المسلسلات، وفق حساب "مباشر نيوز" المحلي.

وزير الاعلام الكويتي محمد الجبري: وجهت الآن بتشكيل لجنة تحقيق على لجان اجازة النصوص و لجنة المشاهدة وهذا لما اثير عن وجود ملاحظات في بعض المسلسلات .#الكويت #كورونا pic.twitter.com/B5vFovocph — مباشر نيوز (@mobashernewss) April 27, 2020

ولم يرد المزيد من التفاصيل بشأن مهام اللجنة، وفيما إذا كانت ستقتصر مهامها على مراجعة المسلسلات الحالية، أم ستقوم بدور الرقيب على الأعمال الفنية القادمة.

وفيما لم يتم الكشف عن المسلسلات المعنية، إلا أن عددًا من المسلسلات الكويتية والتي بدأ عرضها مع شهر رمضان الجاري، أثار جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها مسلسل "أم هارون" من بطولة الفنانة حياة الفهد، والذي يناقش فترة تواجد اليهود في الكويت قبل قيام إسرائيل.

وانتقد ناشطون، خطأ تاريخيًا وقع فيه المسلسل، بعد ظهور إعلان فيه، يفيد بـ"قيام إسرائيل على أرض إسرائيل"، كما أثارت شخصية تم تجسيدها في العمل الدرامي الكويتي الضخم "محمد علي رود" استياء شديدًا بين النشطاء الذين اعتبروا أن تجسيد هذه الشخصية، هو "إساءة إلى فئة من مكونات المجتمع الكويتي"، حيث رأوا فيه إساءة لأهالي فيلكا، بعد تجسيد دور سيدة تنتمي للجزيرة، وتتركها لتتوجه للعمل كخادمة لدى عوائل ثرية.

بدوره، أثار المسلسل الكويتي (سينمائيات 2020) للكاتب والفنان، عبد العزيز المسلم، جدلًا في الأوساط الكويتية، لما تضمنه محتوى العمل المقتبس من أفلام سينمائية عالمية، والذي يُعد امتدادًا لعمل (سينمائيات 1998) والذي تم عرضه آنذاك، وهو للكاتب ذاته.