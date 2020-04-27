انتقادات واسعة لبرنامج مقالب رامز جلال (فيديو)

هاجم عدد من الفنانين والإعلاميين العرب، الفنان المصري رامز جلال، وبرامج مقالبه المثيرة للجدل، والتي يتم عرضها عبر شبكة قنوات "أم بي سي" في رمضان كل عام.

وحمل البرنامج هذا العام اسم "رامز مجنون رسمي"، حيث يستضيف في برنامجه ضيوفه من المشاهير، ويخرج عليهم بشخصه، ليقوم بإذلالهم وترويعهم، في حين يشترط على ضيوفه مقابل توقفه، أن يستجدوه ويمجدوا شخصه ويطلبوا مسامحته.

وإثر ذلك، تعرض رامز جلال لحملة انتقادات، بعد أن اتهمه مشاهير بإهانة ضيوفه، مستنكرين فكرة البرنامج.

وانتقد الفنان السعودي فهد الحيان البرنامج بشدة، واصفا إياه بـ"اللا إنساني واللا أخلاقي"، لافتا إلى أن البرنامج "قمة في إذلال واستحقار مضيفيه"، وقال في معرض كلامه: "بتكلم عن برنامج رامز، فعلا برنامج يسيء للإنسانية وللأخلاق، ولحقوق الإنسان، وآداب الاستضافة، وقمة الإذلال والتحقير للمستضيفين، والله إحنا لا نضحك، ولا نبتسم على هكذا برنامج، يذل الأشخاص ويستحقرهم ويهينهم ويذلهم، والله لا حقوق الإنسان ترضى ولا حقوق البشر ولا فيه دين يرضى بهذه المهزلة، أرجو كلامي يوصل للمسؤولين".

الممثل فهد الحيان : برنامج رامز جلال مسيء للإنسانية وللاخلاق #راشد_الشمراني pic.twitter.com/FyVCsnmbHZ — 🇸🇦أبو متعب 🇸🇦 (@abumetabSA) April 26, 2020

كما انتقدت الإعلاميتان السعوديتان لجين وأسيل عمران، فكرة البرنامج، حيث أكدت الإعلاميتان، أن "الضيوف الذين يكونون على علم بفكرة البرنامج يستحقون الإذلال فيه، في حين أن من لا يعرفون ويظنون أنهم قادمون لأجل لقاء تلفزيوني أو إعلان يتعرضون لإذلال شديد، وهو أمر مخز".

وأكدت لجين أنها "كانت نادمة لقيامها في وقت سبق بشتم وضرب رامز، إلا أنه وبعد هذا البرنامج، وجدت أنه كان يستحق ذلك".

كما اتهمت الفنانة الكويتية، شمس، ضيوف البرنامج بتقاضيهم أموالا مقابل إذلالهم، حيث كتبت في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر"، قامت بحذفها لاحقا: "اعطيني فلوس وركبني ترند وأنا مستعدة اتكهرب واتشقلب وأقول مقلب".

شمس الكويتية تعلق على برنامج رامز : "أعطيني فلوس و ركبني ترند و أنا مستعدة أتكهرب و أتشقلب و أقول مقلب" pic.twitter.com/PqewyuQzHC — Gorgeous (@Gorgeous_ew) April 26, 2020

ومع بداية عرض برنامج رامز جلال، هاجم الفنان اللبناني وسام بريدي ضيوف البرنامج بشدة، واصفا إياهم بـ"الجوعانين" وعديمي الكرامة، متهما ضيوف البرنامج بتقاضي مبالغ مالية مقابل قيام رامز جلال بإهانتهم وإذلالهم: "في أبشع واسخف برنامج مقالب والاسخف هني المشاهير يلي بروحوا يبهدلوا حالن وهني عارفين بالضرب. اشبعوا وخلوا عندكن شوية كرامة. تحية لرامز جلال مش الحق علي هو شاطر لأنو بيعرف انن جوعانين وبالفلوس كل شي بصير مقبول".

في أبشع واسخف من برنامج المقالب والاسخف هني المشاهير يلي بروحوا يبهدلوا حالن وهني عارفين بالضرب. اشبعوا وخلوا عندكن شوية كرامة.🤢🤢🤢

تحية لرامز جلال مش الحق علي هو شاطر لأنو بيعرف انن جوعانين وبالفلوس كل شي بصير مقبول. 👊🏻👊🏻👊🏻 — Wissam Breidy (@WissamBreidy) April 24, 2020

وفي تصريح لـ"عين مصر" الإخبارية، أكدت الفنانة المصرية ياسمين صبري حصولها على أجر أكثر من مليون ونصف المليون جنيه للظهور في برنامج رامز جلال.

وسبق أن أكدت الفنانة فيفي عبده أنها "ستقاضي الفنان رامز جلال، لما تعرضت له من تعذيب في حلقة برنامجه"، على حد وصفها.

يذكر أن الفنان المصري رامز جلال يواجه كل عام حملة انتقادات من قبل مشاهير وناشطين وشكاوى من قبل محامين، إضافة إلى مواجهته انتقادات ضيوفه لاحقا، وسط اتهامات لهم بمعرفتهم مسبقا بفكرة برامجه.