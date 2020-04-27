لماذا أغضبت خادمة "محمد علي رود" أهالي جزيرة فيلكا الكويتية؟

أثارت شخصية تم تجسيدها في العمل الدرامي الكويتي الضخم "محمد علي رود" الذي بدأ عرضه مطلع شهر رمضان المبارك؛ استياء شديدا بين النشطاء الذين اعتبروا أن تجسيد هذه الشخصية هو "إساءة إلى فئة من مكونات المجتمع الكويتي".

ولعبت الفنانة، هيفاء عادل، هذا الدور المثير للجدل وهو دور سيدة من جزيرة فيلكا الشهيرة تترك ابنها وتتوجه إلى منطقة أخرى في الكويت للعمل كخادمة لدى إحدى عوائل التجَار الثريَة.

ويسلِط العمل الذي يُعرض على تلفزيون الكويت الضوء على قضية التجارة بين الكويت والهند في أربعينيات القرن الماضي والمنافسة بين التجار وتهريب الذهب آنذاك فضلا عن مناقشة بعض القضايا الاجتماعية بتلك الحقبة الزمنية.

إلا أنه ورغم ضخامة العمل والإمكانيات التي تم تقديمها لإنجازه بشكل لائق فقد تسبب دور الخادمة بحالة من الغضب وسط مطالبات بإيقاف العمل والاعتذار من أهالي جزيرة فيلكا عن الإساءة التي تسبب بها العمل لهم.

وتقع جزيرة فيلكا على بعد 20 كم من سواحل مدينة الكويت، وتعتبر محطة تجارية مهمة جا تقع على الطريق البحري الذي يصل بين حضارات بلاد ما بين النهرين والحضارات المنتشرة على ساحل الخليج العربي.

وأطلق النشطاء وسم #محشومين_أهل_فيلكا للتعبير عن رفضهم بزج اسم الجزيرة بهذا الدور.

وطالب الناشط حسين إبراهيم القاسمي من القائمين على العمل الاعتذار لسكان الجزيرة المقصودة.

#محشومين_أهل_فيلكا

بصفتي من أهالي جزيرة فيلكا

أطالب القائمين على هذا المسلسل جميعاً في تقديم إعتذار رسمي لأهل جزيرة فيلكا وحذف جميع المشاهد التي يتم فيها ذكر الجزيرة وأطالب وزارة الإعلام بالتدخل .

جزيرة فيلكا على مدار التاريخ لم يخرج منهم خادم فيلكاوي ✋ @mohd_n_aljabri pic.twitter.com/rLlBSZFLQR — حسين إبراهيم عبدالقادر القاسمي (@lastmen1984) April 26, 2020

ووصف المحامي عبد الله السند ما عرضه العمل الدرامي بالنسبة إلى شخصية الخادمة وزعم أنها من جزيرة فيلكا بـ"المهزلة وتغيير وتزييف للتاريخ، متعهدا بالتوجه إلى وزارة الإعلام للمطالبة بإيقاف العمل والاعتذار من أهالي فيلكا".

لن نقبل بالتمثيل بهذه الطريقة لايجوز تغيير التاريخ هاذي مهزلة تاريخية وفكرية #محشومين_أهل_فيلكا هل تقبل يالجبري بأن يزج اسمك في المسلسل بهذه الصوره @mohd_n_aljabri pic.twitter.com/VssGRbhkNE — Lawyer عبدالله السند (@AbdulahAlsanad) April 27, 2020

وكذلك رأى محمد عبد الله مال الله أن ما ذُكر في المسلسل "هو تشويه وتدليس بوصف نساء الجزيرة وهو أمر غير مقبول".

التشويه والتدليس بتاريخ اهل فيلكا بوصف نسائهم خدم غير مقبول .....

اهل فيلكا لهم تاريخ كبير#محشومين_اهل_فيلكا — محمد عبدالله مال الله 🇰🇼 (@malallah85) April 27, 2020

استياء شديد من اهالي جزيره فيلكالايجور نقل وتصوير في تلفزيون الكويت الامتهان وتصوير نساء الجزيرة والتقليل من ساكني جزيرة فيلكا الممتدة الى مئات السنين وتصويرهم بانهم خدم عند أهل الكويت فكل كلمة تكون مقصودة ولها ابعاد اجتماعية سيئة على العوائل التي سكنت الجزيرة #محشومين_اهل_فيلكا pic.twitter.com/5sHKIylkrF — محمود الابراهيم (@ikarose_m) April 27, 2020

أللي شفناه في مسلسل #محمد_علي_رود

غير مقبول نهائيا التشويه بتاريخ أهل فيلكا وتصوير نسائهم بأنهم كانوا خدم في الماضي شي ما نرضاه أبدا فهو تزييف ونسف لتاريخ الجزيره ومو صحيح نهائيا أهل فيلكا لهم تاريخ كبير وما نسمح لأي كان بالتزييف فيه بهالشكل#محشومين_أهل_فيلكا pic.twitter.com/ZnHb8bmu7X — عبدالله السعدون (@Bin_S3doun) April 26, 2020

يا معالي الوزير الاعلام نحن من مكون اساسي من مكونات المجتمع الكويتي تعرض للإساءة من قبل عمل تلفزيوني ، نطالب بوقفه و محاسبة المنفذين له بأسرع وقت ممكن#الكويت#وزارة_الاعلام #محشومين_أهل_فيلكا@mohd_n_aljabri — المحامي يعقوب البلام (@bin_ballam86) April 27, 2020

#محشومين_اهل_فيلكا أهل كرم وأخلاق ودين وهم أرقى وأسمى من سقطات الاعلام الهابط .. ولا تستغربون من المسلسلات الي تتعدى على فئات المجتمع فأغلب الممثلين والممثلات غير كويتيين اساساً ولا يعرفون تاريخ الكويت. — محمد مرزوق العتيبي (@mahamad_otaibi) April 27, 2020

ويشارك في العمل نخبة من الفنانين منهم جاسم النبهان، وسعد الفرج ومحمد منصور وخالد أمين وبثينة الرئيسي وآخرون، وأخرجه مناف العبدال، وقد تم تصويره داخل الكويت بعد بناء قرية تراثية متكاملة.

وتعود تسمية العمل بهذا الاسم إلى شارع محمد علي الموجود في مدينة مومباي الهندية والتي تدور أحداث العمل بينها وبين شواطئ الكويت، ومحمد علي هو الحاكم الأول لباكستان عقب الاستقلال و هو صديق للزعيم الهندي المهاتما غاندي الذي أطلق اسم محمد علي على الشارع المقصود، وفقا لتقارير إعلامية.