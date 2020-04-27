مصر.. أرملة أحمد المنسي: أمير كرارة نجح في تجسيد شخصية زوجي

ردت منار سليم، أرملة "الشهيد" المصري أحمد المنسي، على المزاعم التي روّج لها البعض بشأن اعتراضها وعائلة زوجها الراحل على مسلسل "الاختيار"، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري أمير كرارة، ويجسد شخصية زوجها ، موضحًة أن العمل تم صناعته بدقة وموضوعية كبيرة ولا يوجد أي اعتراض عليه.

وقالت سليم، في تصريحات متلفزة إن الفنان أمير كرارة نجح في تجسيد شخصية زوجي حتى في طريقة مشيه وخطواته وتحركه، قائلة: "حتى مشيته نفس مشية أحمد".

وأضافت سليم: "مسلسل (الاختيار) جيد وبه كثير من الحقيقة لأن أمير كرارة جلس كثيرًا مع أصدقاء أحمد لدراسة شخصيته أكثر واستطاع أن يوصفه بموضوعية ويقنع المشاهدين بشخصيته".

وتابعت مازحة: "لما بشوف العوضي بكرهوا عشان متقمص شخصية هشام عشماوي"، مضيفة أن زوجها "الشهيد أحمد المنسي" كان كثير الحديث عن هشام عشماوي قبل وفاته، موضحة أنه كان يتوعده بعقاب شديد إذا تمكن من القبض عليه.

ونفت أرملة المنسي، رؤيتها لهشام عشماوي سابقا، كونه كان صديقا لزوجها قبل أن ينحرف في طريق الإرهاب، مضيفة: "مصر مش بتنسي ولادها تمامًا.. وأغلب ضباط الجيش المصري ليهم قصص مشابهة لأحمد زوجي".

وكانت أقاويل قد خرجت على لسان شقيقه محمد صابر المنسي، تشير إلى رفض عائلة المنسي للمسلسل، وأن وصيته نصت على عدم استغلال اسمه في أي عمل دعائي.

وذكر حساب منسوب لشقيق المنسي، على "فيسبوك"، بأن عائلة المنسي تقدموا بشكوى ضد شركة إنتاج مسلسل الاختيار، وتشهد عليها حالياً أروقة المحاكم المصرية، وهو ما نفته تماما الآن أرملة المنسي.

ومسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ويشاركه العمل أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وغيرهم وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.