إسرائيل تعلق على مسلسل "النهاية" بعدما تضمن أحداثًا عن "تحرير فلسطين"

هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مسلسل "النهاية" المصري، الذي يعرض في موسم رمضان الحالي، واصفة أحداثه بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، وفق ما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، استنكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عرض المسلسل، ووصفته بـ "المؤسف وغير المقبول على الإطلاق، خاصة بين الدول التي أبرمت اتفاقية سلام بينها على مدى السنوات الـ41 الماضية".

من ناحيته، علق مصدر في وزارة الخارجية المصرية، على ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، قائلًا:"تم الإطلاع على ما نُشر في إحدى الصحف الإسرائيلية، حول مسلسل النهاية، وتم إخطار الجهات المعنية المختلفة في الدولة بالأمر، لكن لا حديث عن ورود احتجاج رسمي من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية".

وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"، أن"التصريحات التي تخرج حول أمر معين معمول به في كثير من البلدان وعلى مستوى وزارات الخارجية تحديدًا"، لافتًا إلى أن"إسرائيل كثيرًا ما تُعلق على أمور معينة، في الأردن أو مصر أو غيرهما من الدول فقط، دون أن يكون ذلك مصحوبًا بإجراءات أخرى".

واستعرض المسلسل في أولى حلقاته مشهدًا لأطفال داخل فصل دراسي يتعلمون عن "حرب تحرير القدس"، وقال أحد المعلمين:"كانت أمريكا الداعم الرئيس للدولة الصهيونية"، في حين ظهرت خريطة ثلاثية الأبعاد للولايات المتحدة أمام الفصل الدراسي.

وأضاف المعلم:"عندما حان الوقت لتتخلص الدول العربية من عدوها اللدود، اندلعت حرب سميت باسم حرب تحرير القدس، وانتهت الحرب بسرعة، وأسفرت عن تدمير دولة إسرائيل الصهيونية بعد أقل من 100 عام من قيامها، وهرب معظم المستوطنين في دولة الاحتلال وعادوا إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا".

يذكر أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، ويُشارك في بطولته: عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمود الليثي.