صالح الجسمي يهاجم محمد العدل لأجل الفنانة الكويتية حياة الفهد (فيديو)

هاجم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، المخرج المصري محمد العدل مخرج المسلسل الكويتي "أم هارون" للفنانة الكويتية حياة الفهد، بعد أن نسب نجاح العمل لنفسه، وصعوده للتريند في أكثر من دولة خليجية.

وقال الجسمي في فيديو ظهر من خلاله عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر":"استوقفني اليوم الكلام الذي كتبه المخرج المصري محمد العدل، عن مسلسل أم هارون، ووصوله للتريند في 5 دول خليجية".

وتابع:"مع احترامي لمصر والفنانين المصريين، يا سيدي الفاضل هذا المسلسل الخليجي الذي أحببت أن تضرب فيه، وترد على كلام الفنانة القديرة حياة الفهد، أنت أساسًا ليس لك فيه فضل أبدًا، والفضل للفنانين الخليجيين الذين بذلوا المستحيل لإنجاح المسلسل، خاصة القامات الكبيرة وأولهم الفنانة حياة الفهد".

وواصل الجسمي قائلًا:"أنت أحببت أن تهمّش دور النجوم الخليجيين، وتنسب الفضل لنفسك، وأنت لم تكمل المسلسل وخرجت في نصفه الأخير، فلا تنكر فضل الفنانة حياة الفهد".

ردّي على المخرج #محمد_العدل الذي حاول أن ينسب الفضل له في وصول مسلسل #ام_هارون التريند في خمس دول #خليجية وأوضّح بعض الحقائق أهمها الدعم الكبير الذي قدمته الفنانة القديرة #حياة_الفهد له وللعمل بالتعاون مع النجوم الخليجيين مع كامل احترامي لفناني #مصر وفنها. #صالح_الجسمي #الامارات pic.twitter.com/lZ8ms1csfo — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) April 26, 2020

وكان محمد العدل كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "أخرجت السنة دي مسلسلًا كويتيًا، أنا عارف طبعًا إنه إحنا كمصريين عمومًا مش بنتابع أعمالًا خليجية، أنا نفسي قبل ما أعمل المسلسل مكنتش اتفرجت على أي مسلسل خليجي، لكن أحب أن أعرفكم أن أخاكم مسلسله trend رقم 1 في 5 دول عربية، هي: السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وعُمان، ودي حاجة عمرها ما حصلت في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية، تحيا مصر وفنانوها".



ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب حياة الفهد، كل من: محمد العيدروسي، أحمد الجسمي، فخرية خميس، سعاد، عبدالمحسن النمر، فاطمة الصفي، فؤاد علي، محمد العلوي، روان مهدي، آلاء الهندي، نواف نجم، فرح الصراف، إلهام علي، آلاء شاكر، ماجد الجسمي، وأمل محمد.