ياسمين صبري تقع ضحية "رامز مجنون رسمي".. وهكذا ردت على مطلب التخلي عن زوجها أبو هشيمة (فيديو)

دخلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، في نوبة بكاء شديدة بسبب تهديد رامز جلال لها بخوض فقرات مرعبة ضمن برنامج "رامز مجنون رسمي"، حيث اعترفت أنها تخاف ولديها فوبيا من الأشياء المرعبة.

واستنجدت ياسمين صبري، خلال الحلقة بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك عندما قام رامز جلال بمساومتها على عدم تعريضها للثعبان مقابل التخلي عن أحمد أبوهشيمة، فرفضت الأمر تماما.

وبعدها وجهت ياسمين صبري، حديثها إلى زوجها من خلال كاميرا البرنامج، قائلة: "ساعدني يا أحمد".

ولاقت الفقرة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن ياسمين صبري علقت على استنجادها بأحمد أبو هشيمة، فنشرت صورة جمعتها به وقالت: "سيد الرجال".

و سيد الرجال ❤️ pic.twitter.com/ToVRkgUdkN — Yasmine Sabri (@yasminesabri) April 26, 2020

وتصدر وسم #ياسمين_صبري قائمة الأكثر تداولا في موقع "تويتر"، وتفاعل معه الكثير من الناشطين من عدة دول عربية.

وقالت ياسمين صبري خلال الحلقة: "أنا بخاف وعندي فوبيا، ولو سمحت فكّني"، وبعدما سألها رامز جلال عن لون شعره قالت: "يجنن تحفة أنا هصبغ شعري زيك لما أخرج من هنا".

وواصلت ياسمين الصراخ والبكاء وسط حالة من الرعب عندما تم رفع كرسي الاعتراف إلى أعلى وهى جالسة مقيدة، فقالت: "أنا اتكهربت يا رامز، أبوس إيدك نزلني، جسمي بيترعش".

وشهدت الحلقة اعترافات من ياسمين صبري بحبها لزوجها أحمد أبو هشيمة قائلة إنها "تحبه لأنه يضحكها وقالت إنها أحبته من أول مرة رأته فيها حسيت إنه في شعور كده حلو".

وتدور فكرة المقلب حول استدعاء ضيف بوساطة المغنية والإعلامية أروى، ليجلس الضيف على كرسي كهربائي دون علمه، ثم يحاول القيام، ولكن يتم تقييده بالسلاسل ولا يستطيع النهوض.

ويظهر رامز جلال للضيف مع بعض التعليقات الكوميدية، ويبدأ محاولات استفزازية، تنتهي بالسقوط في بركة مياه حتى يخرجه منها، ويذهب إلى الطابق العلوي فيضطر الضيف إلى صعود الدرج، وسط حالة فزع وبكاء.