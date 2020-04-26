تونس.. مسلسل "دنيا أخرى" يثير غضبًا بسبب حلقة "تسخر" من ذوي الإعاقة

أثار تجسيد ممثلين تونسيين لدور اثنين من ذوي الإعاقة الذهنية والجسدية، استياءً واستنكارًا واسعين في تونس وسط دعوات لمحاسبة الممثلين اللذين يواجهان اتهامات بالإساءة إلى فئة كبيرة في تونس.

وظهر الممثلان بسام الحمراوي، وكريم الغربي، في مسلسل "دنيا أخرى" الكوميدي الذي تبثه قناة "الحوار التونسي"، وهما يقلدان بعض حركات الأشخاص ذوي الإعاقة، ما اعتبره متابعو المسلسل إساءة إلى هذه الفئة من التونسيين.

واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذين الممثلين "ما زالا يعتقدان أن تلك الحركات التي كانت تُضحك البعض خلال سبعينيات القرن الماضي، ما زالت تضحك الناس في هذه الأيام التي تغير فيها كل شيء بما في ذلك التشريعات والقوانين التي تجرّم من يسخر من هؤلاء الناس مهما كان السبب ومهما كان الإطار".

ودعا النشطاء، الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري وكل من له علاقة بهذا الموضوع الذي وصفوه بـ"المشين والمهين"، إلى "التحرك بسرعة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك العمل".

وفي السياق، طالبت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قناة "الحوار التونسي"، بـ"تقديم اعتذار رسمي عما تضمنته الحلقة الأولى من مسلسل دنيا أخرى، من مقطع هزلي يسخر من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من خلال الإشارة إلى أن سبب الإعاقة هو لعنة إلهية".

وشددت المنظمة على القناة بضرورة "الالتزام بوضع الآليات الكفيلة بعدم تكرر مثل هذه الممارسات المهينة الماسة بكرامة المواطنين"، على حد تعبيرها.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، إن"هذا النوع من الرسائل يكرس مفهومًا خاطئًا للإعاقة الذهنية وينشر صورة هزلية وساخرة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يمثل خرقًا للقوانين المنظمة لحرية الإعلام وللأخلاقيات المهنية بما يتضمنه من انتهاك لحقوق الإنسان ومس للكرامة الإنسانية الكامنة والمتأصلة".

كما طالبت المنظمة نقابة الفنانين التونسيين، بـ"الاجتماع وبحث ما ورد في هذا المقطع واتخاذ الإجراءات اللازمة، والعمل على مزيد توعية الممثلين والفنانين بضرورة احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم استعمال وضعية الإعاقة كوسيلة هزلية مبتذلة"، بحسب البيان.

وفي المقابل، قال مدير الإنتاج في قناة "الحوار" خالد الصديق، لـ"إرم نيوز"، إن"المشهد الذي تم تصويره في المسلسل الكوميدي "دنيا أخرى" هو مشهد عادي وليس فيه مساس أو استهزاء بذوي الاحتياجات الخاصة".

و أضاف الصديق أن"المشهد الذي تم تصويره هو ببساطة عبارة عن امرأة قامت بالدعاء شرًا على (منجية) بطلة المسلسل وأبنائها وأصدقائهم واستجابت القدرات الإلهية لهذا الدعاء، وهو ما جسده بسام حمراوي وكريم الغربي في المسلسل، لافتًا إلى أن "هناك بعض الأطراف لها خيال شاسع و قامت بتأويل المشهد".