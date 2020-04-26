تعاطف واسع مع الفنان السعودي إبراهيم الحساوي بعد تغريدة مؤثرة

أثار الفنان السعودي المخضرم، إبراهيم الحساوي، اليوم الأحد، موجة تعاطف واسعة معه في الوسط الفني وبين عموم مواطنيه بعد تغريدة مؤثرة نعى فيها أخته واشتكى من عجزه عن حضور عزائها بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي أبقاه خارج المملكة.

وقال الحساوي في تغريدته "(إنّا لله وإنّا إليه راجعون) انتقلت اليوم روح أختي إلى ربها بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الذي فتت جسمها وأنهكها. الأشد وجعا من الفقد أن أختي وافتها المنية وأنا بعيد عن البلاد ورحلات الطيران معلقة لا قادر أطير واحضر العزاء ولا قادر اتصالح مع بقائي بعيد عن أهلي في هذا المصاب".

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون"

انتقلت اليوم روح أختي إلى ربها بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الذي فتت جسمها وأنهكها.

االأشد وجعا من الفقد

أن أختي وافتها المنية وأنا بعيد عن البلاد ورحلات الطيران معلقة لا قادر أطير واحضر العزاء ولا قادر اتصالح مع بقائي بعيد عن أهلي في هذا المصاب. — إبراهيم الحساوي (@ibrahimalhswai) April 26, 2020

وانهالت عبارات التعاطف والمواساة مع النجم الذي يمتلك تاريخاً حافلاً بالنجاح، والدعوات لأخته بالرحمة والمغفرة، وحثه على الصبر في وجه ظروف أوجدها الفيروس الجديد وتركت آثارها في جميع الدول.

لاحول ولاقوة إلا بالله

الله يرحمها ويغفر لها

أحسن الله عزاكم يبومحمد وجبر مصيبتكم — عِـز الشلاحي (@EZ_ALSHLAHEI) April 26, 2020

عظم الله أجرك يابومحمد واسكنها فسيح جناته — بدر الحمود (@BaderAlHomoud) April 26, 2020

وتقدم مخرجون ومنتجون وفنانون سعوديون وعرب قائمة المواسين لفنان المسرح والدراما، بجانب مواطنين سعوديين من مختلف مناطق المملكة، وقد عرفوا مواطنهم عبر عدد كبير من الأعمال الفنية.

عظم الله أجركم والله يغفر لها ويرحمها — خلف الحربي (@khalaf_h) April 26, 2020

احسن الله عزاك وعظم أجرك والهمك الصبر والسلوان. تغمد الله الفقيده بواسع رحمته، انا لله وانا اليه راجعون. — عبدالإله السناني (@aa_alsinani) April 26, 2020

وضمت قائمة المواسين للحساوي، المخرج عز الشلاحي والمخرج والكاتب السينمائي بدر الحمود، والكاتب خلف الحربي، والفنان عبدالإله السناني والشاعر جاسم الصحيح ونخبًا ثقافية أخرى.

عظم الله اجركم ابو محمد الله يرحمها ويغفر لها ويردك سالم لاحبابك — عبدالمجيد الكناني (@Abdulmajeed113) April 26, 2020

الصبر لقلبك ياغالي... رحمة الله عليها.

جبر الله مصابك. — عبدالله وافيه (@awafia2) April 26, 2020

عظم الله لك الأجر أخي العزيز أبا محمد وتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه إنا لله وإنا إليه راجعون — جاسم الصحيح (@sihayijm) April 26, 2020

والفنان الحساوي واحد من المسرحيين السعوديين المخضرمين على مدى يقارب الثلاثة عقود، بجانب كونه نجماً في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية مثل طاش ما طاش، دعاة على أبواب جهنم، الساكنات في قلوبنا، عطر الجنة.

وبدأت السعودية قبل أكثر من أسبوع خطة لإعادة مواطنيها العالقين في الخارج بعد أن توقفت حركة الطيران في غالبية دول العالم بشكل شبه كامل بما في ذلك السعودية، وتم إغلاق الحدود، وتعليق الدراسة والعمل وفرض حظر تجول على السكان لمنع تفشي فيروس كورونا الذي يتسم بعدواه السريعة.