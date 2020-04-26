تعاطف واسع مع الفنان السعودي إبراهيم الحساوي بعد تغريدة مؤثرة

تعاطف واسع مع الفنان السعودي إبراهي...

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

أثار الفنان السعودي المخضرم، إبراهيم الحساوي، اليوم الأحد، موجة تعاطف واسعة معه في الوسط الفني وبين عموم مواطنيه بعد تغريدة مؤثرة نعى فيها أخته واشتكى من عجزه عن حضور عزائها بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي أبقاه خارج المملكة.

وقال الحساوي في تغريدته "(إنّا لله وإنّا إليه راجعون) انتقلت اليوم روح أختي إلى ربها بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الذي فتت جسمها وأنهكها. الأشد وجعا من الفقد أن أختي وافتها المنية وأنا بعيد عن البلاد ورحلات الطيران معلقة لا قادر أطير واحضر العزاء ولا قادر اتصالح مع بقائي بعيد عن أهلي في هذا المصاب".

 

وانهالت عبارات التعاطف والمواساة مع النجم الذي يمتلك تاريخاً حافلاً بالنجاح، والدعوات لأخته بالرحمة والمغفرة، وحثه على الصبر في وجه ظروف أوجدها الفيروس الجديد وتركت آثارها في جميع الدول.

 

وتقدم مخرجون ومنتجون وفنانون سعوديون وعرب قائمة المواسين لفنان المسرح والدراما، بجانب مواطنين سعوديين من مختلف مناطق المملكة، وقد عرفوا مواطنهم عبر عدد كبير من الأعمال الفنية.

 

وضمت قائمة المواسين للحساوي، المخرج عز الشلاحي والمخرج والكاتب السينمائي بدر الحمود، والكاتب خلف الحربي، والفنان عبدالإله السناني والشاعر جاسم الصحيح ونخبًا ثقافية أخرى.

 

والفنان الحساوي واحد من المسرحيين السعوديين المخضرمين على مدى يقارب الثلاثة عقود، بجانب كونه نجماً في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية مثل طاش ما طاش، دعاة على أبواب جهنم، الساكنات في قلوبنا، عطر الجنة.

وبدأت السعودية قبل أكثر من أسبوع خطة لإعادة مواطنيها العالقين في الخارج بعد أن توقفت حركة الطيران في غالبية دول العالم بشكل شبه كامل بما في ذلك السعودية، وتم إغلاق الحدود، وتعليق الدراسة والعمل وفرض حظر تجول على السكان لمنع تفشي فيروس كورونا الذي يتسم بعدواه السريعة.

 

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