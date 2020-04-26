عبدالباسط حمودة يتحدث عن خلافاته في الوسط الفني ورأيه في الفنانين (فيديو)

تحدث المطرب المصري الشعبي عبدالباسط حمودة، عن خلافه مع مواطنه المطرب حكيم، قائلا إنه تحدث عنه بطريقة غير لائقة، وقام بمعاتبته عندما تقابلا في أحد الفنادق متابعا: "أنا أقدم منه بزمن لما هو طلع في سنة 92 كنت عامل 6 شرايط".

وأطلق عبدالباسط حمودة تصريحا مثيرا قال فيه إن جميع المطربين يخافون منه لأنه "قليل الأدب"، مضيفا: "كلهم عارفين كده عني مبسكتش ولو سألتيهم عني يقولولك عبدالباسط حمودة قليل الأدب".

وأردف المطرب المصري في مقابلة متلفزة ببرنامج "شيخ الحارة"، قائلا إنه يرفض فكرة الاعتزال كونه حاليا في ذروة نجاحه، لافتا: "لا أنوي الاعتزال إلا بعد مرور 30 عاما وأنه حاليا بعمر 55 عاما".

وشبّه "حمودة" المطرب الشعبي سعد الصغير بالفنان الراحل محمود شكوكو في أدائه من حيث الغناء والاستعراض، وشدد على أنه ليس من أبناء جيله يتحدث عنه وأن الفارق الزمني والفني بينهما كبير.

وبيّن قائلا: "من الفنانين الكبار أحمد عدوية وحسن الأسمر وكتكوت الأمير، وغيرهم من النجوم الذين سبقوهم في الغناء الشعبي"، متابعا: "أحمد عدوية أكبر مني بكتير بس هو سبقني في الفن بخمس سنين".

وبشأن رأيه في أغاني الفنان محمد رمضان، قال عبدالباسط حمودة: "محمد رمضان مش مغني، لكن له لون خاص في أغانيه ويستطيع أن يبتعد في أغانيه عن الكلمات البذيئة، وله جمهوره الخاص".

وعن مطربي المهرجانات الشعبية قال: "حمو بيكا مش مغني وحمو بيكا بيزعق مش بيغني وأنا اللي نجحت عمر كمال عملت معاه فيديو كليب ونجحته"، مبينًا: "أهم مطرب شعبي في تاريخ مصر محمد رشدي يأتي بعده العزبي وأحمد عدوية".

https://www.youtube.com/watch?time_continue=102&v=GaT2af7Ilo0&feature=emb_title

وأجهش المطرب الشعبي بالبكاء خلال أدائه أغنية "راحوا الحبايب"، للفنان أحمد عدوية، حيث تذكر والدته قائلا: "الحبايب هما أمي وأبويا وإخواتي، بس أمي واحشاني".

وكشف "حمودة" سر خلافه مع المطرب محمد حماقي أثناء إحياء أحد الأفراح فقال: "محمد حماقي بيفضل يغني على المسرح حتى الساعة الـ 12 صباحا وكان من المفروض ينهي فقرته الساعة 11 وصاحب الفرح طلب منه إنهاء فقرته أكثر من مرة ولكنه رفض ذلك".

وأضاف قائلا: "صعدت خشبة المسرح وقلت لحماقي فى إيه إنت مغنتش من سنة أمام الجمهور فترك المسرح وخرج"، مردفا: "المفروض المطرب ينهي حفلته قبل معادها بربع ساعة".

وأكد أنه في أحد الأفراح اعتدى على مطرب شعبي بدمنهور عندما سمعه يؤدي أغنية "أنا مش عارفني" بطريقة سيئة، مستطردا: "لم تعجبني وعندما عاتبته قال إحنا كده فضربته بالقلم 4 مرات".