حلا شيحة تستفز جمهورها بصور مثيرة في رمضان (صور)

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بملابس مثيرة خلال كواليس تصويرها لمسلسل "خيانة عهد".

ونشرت شيحة، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، بعض الصور لها من تصوير تتر مسلسل "خيانة عهد"، ارتدت فيهن فستانًا شفافًا أظهر أجزاء من جسدها، ما جعل المتابعين يفتحون النار عليها.

ورغم ظهور حلال شيحة بشخصية شريرة بالمسلسل، على عكس عهدها بالتمثيل، حيث تقوم بحقن نجل شقيقتها بالمسلسل "يسرا"، بمادة مخدرة قامت بتسخينها على معلقة، إلا أن متابعيها لفت نظرهم ملابسها أكثر من دورها بالمسلسل، نظرا لعدم مراعاتها لشهر رمضان.

وشنّ متابعو حلا شيحة، حملة نقد واسعة ضدها، وعلق بعضهم قائلين: "هي فعلا خيانة عهد الله.. يرحم النقاب"، و"إحنا في رمضان.. ليه صورك فيها كشف للمستور.. حرام عليكي"، و"كفاية قرف بقى إحنا في شهر مفترج"، و"من النقاب للعري".

عاتبتها متابعة أخرى قائلة :"أنا كنت محجبة وقلعت الحجاب وربنا يهديني وأرجع ألبسه تاني.. لكن عمري ما انقلبت من النقيض للنقيض.. على الأقل حافظي على لبسك.. كنت متخيلة إنك هتحافظي على مظهرك أكتر من كده".

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل "خيانة عهد"، انقلابا في حياة يسرا بطلة المسلسل، وذلك بعد اكتشاف إدمان ابنها هشام للمخدرات، حيث عاتبته خالته حلا شيحة ووصفته بأنه "عيل" لأنه يجرب شيئا قد يقضي على حياته، بينما خاله خالد سرحان قد أفشى الخبر لدى أسرته وهو ما رفضته يسرا؛ لأنها لم تكن تريد إفشاء الخبر.

وظهرت حلا شيحة التي تجسد دور خالته وهي تعلق له المحاليل وتتركه يستريح في المنزل، لكنها عادت وقامت بحقنه بمادة مجهولة قامت بتسخينها على معلقة، وشهدت الأحداث أيضا قصة وفاة زوج عهد حيث مات بعد إطلاق النار عليه من قبل لصوص.

ومسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" في اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضي، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذي تم عرضه بعيدا عن شهر رمضان، وشارك في بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمي، وهدى المفتي، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وإبراهيم محسن وإخراج محمد علي.