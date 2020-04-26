في ظهوره الأول منذ إشاعة وفاته.. ياسر العظمة يفاجئ جمهوره بهذا الخبر (فيديو)

ظهر الفنان السوري یاسر العظمة، للمرة الأولى إلى متابعيه بعد انتشار شائعة وفاته التي تم تداولها في أغسطس من العام الماضي، مهنئا جمهوره بقدوم شهر رمضان وعلق على أزمة فيروس كورونا المستجد بتوجيه الدعاء إلى الله بأن يزيح هذه الغمة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كان قد وثقه ياسر العظمة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "يسعد مساكم يا أهل سوريا الكرام يسعد مسائك يا شام الحبيبة يا مسقط رأسي يامرتع طفولتي والذكريات".

وواصل ياسر العظمة قائلا: "كل عام وأنتم بخیر بمناسبة حلول شھر رمضان الكریم والفضیل، أعاده الله على الجمیع بالأماني المحققة والوطن بخیر وزوال الغمة".

واستطرد "العظمة" قائلا: "شكرًا على تعليقاتكم الرائعة تجاه أعمالي اللي بتخليني أشعر إني قريب منكم وعايش معكم وعايشين معي وده شرف كبير لي، وأرفع راسي بالعالي إن محبين ومعجبين برامجي كتار ومن كل الأعمار".

وكشف ياسر العظمة لجمهوره بإعلان عودته للإنتاج في الفترة المقبلة حيث يقوم بالعمل على إنتاج أعمال جدیدة قید التنفیذ حاليا، مبينا أن هذه الأعمال سیتم عرضھا على قناته الرسمیة التي دشنها عبر موقع الفيديوهات "یوتیوب".

ووجه ياسر العظمة تحذيرا لجمهوره من انتحال شخصيته أو التحدث باسمه من جانب البعض حيث أكد أنه لا یمتلك سوى صفحة واحدة على موقع "فیسبوك"، وحساب على موقع "انستغرام" إضافة إلى قناته على "یوتیوب".

تحية ود وشوق تحية ود وشوق

#ياسر_العظمة

رابط قناتي الرسمية في أول تعليق... Posted by ‎Yaser Alazmeh ياسر العظمة‎ on Friday, April 24, 2020

واستقبل الجمهور عودة ياسر العظمة بترحاب كبير مؤكدين أنه فنان له طابع خاص في أعماله التي يقدمها.

ياسر العظمة في أحدث ظهور له : انا بشوف كل تعلقاتكن وبقرأها وبفرح فيها، وقريباً رح تشوفو جديدي by @AcDhme pic.twitter.com/oGIhUVyohn — هيئة المشاهير (@almobark_) April 25, 2020

وبينت أخرى قائلة: "إذا رجع ممكن يتغير محتواه عشان كذا اتمنى مايرجع"

ياسر العظمة في أحدث ظهور له : انا بشوف كل تعلقاتكن وبقرأها وبفرح فيها، وقريباً رح تشوفو جديدي by @AcDhme pic.twitter.com/oGIhUVyohn — هيئة المشاهير (@almobark_) April 25, 2020

وكتب مغرد يُدعى "الرمالي" قائلًا: "ياسر العظمة امتداد لحضارتنا الإسلامية

حتى تصويره للمشاهد تحس انه يتعمد ربطك بماضيك الاصيل".

ياسر العظمه امتداد لحضارتنا الاسلاميه

حتى تصويره للمشاهد تحس انه يتعمد ربطك بماضيك الاثيل ،،،، — االرمالي (@rS3Aj88DphiKbt1) April 25, 2020

وكتب مغرد آخر يقول: "أفضل فنان عربي على الاطلاق رجل مثقف ينتمي لعائلة عريقة بسوريا يحترم المشاهد جميع أعماله ومواضيعه هادفة".