رغم منعها.. أغاني المهرجانات تجتاح مسلسلات رمضان 2020

ضربت مسلسلات رمضان 2020، بعرض الحائط، قرار وقف مطربي المهرجانات، فعلى الرغم من تأكيد نقابة الموسيقيين المصرية منع تداول أغاني المهرجانات ضمن المحتوى الدرامي لأي عمل هذا العام، إلا أنها فوجئت بوجود أكثر من أغنية لعدد من المطربين الممنوعين رسمياً، وعلى رأسهم "محمد رمضان وحسن شاكوش وعمرو كمال وفرقة المدفعجية".

وكانت البداية مع مسلسل البرنس للفنان المصري محمد رمضان، حيث تضمن العمل أكثر من أغنية شعبية، الأولى كانت تتر المسلسل والذي غناه رمضان مع المطرب حسن شاكوش، والثاني أغنية ضمن سياق المسلسل جمعت بينه وبين المطرب عمرو كمال.

أما المسلسل الآخر، الذي اعتبره البعض مفاجأة حقيقية، فكان من نصيب الفنانة نيللي كريم، والتي تؤدي لأول مرة دوراً كوميديًا بعد سنوات من الأدوار المركبة والمعقدة، حيث لجأت الشركة المنتجة للمسلسل للاستعانة بفرقة المدفعجية الشهيرة لتقديم تتر العمل الذي حمل عنوان المليونيرة.

كما ظهرت نيللي في أكثر من مشهد وهي ترقص على أنغام أغاني المهرجانات، خاصة أغنية حسن شاكوش الشهيرة "بنت الجيران".

نيللّي كريم تعافت وفرفشت مع تعافي الكوكب😂 pic.twitter.com/YBfKy9il4p — Ahmedthanaa (@Ahmedthanaa1) April 25, 2020

وكان مسلسل عمر ودياب الأوفر حظاً في الاستعانة بالمهرجانات، فلم يكتفِ المسلسل بالاستعانة بحسن شاكوش كضيف شرف، بل مع طرح البرومو الأول ظهر دويتو شعبي يقدمه كل من الفنان مصطفى خاطر والفنان علي ربيع تحت عنوان "بنات عين شمس".

وجاء رد نقابة المهن الموسيقية المصرية سريعاً، حيث قررت فتح تحقيق عاجل لفحص جميع الأعمال الدرامية، وحصر المخالفين لتطبيق العقوبات اللازمة.

وقال المستشار الإعلامي للنقابة طارق مرتضى في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إنه تم تشكيل لجنة من أعضاء النقابة للتحقيق في الأمر، خاصة وأن قرار المنع كان واضحا وصريحا للجميع منذ البداية، مؤكداً أن العقوبات قد تصل إلى غرامات مالية أحيانا أو حذف الأجزاء المخالفة نهائيا من العمل.

وكان نقيب الموسيقيين هاني شاكر قد أصدر قرارا بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات بالمنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات.

وتضمن البيان:"في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثيرٍ منها.

وأضاف البيان: "أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعي الغريزة"، وأصبح المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف".

وأوضح هاني شاكر أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروط عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح، وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التي لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.