لهجة مروة محمد في "ضرب الرمل" تثير التفاعل بين السعوديين (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لهجة الفنانة السعودية مروة محمد، في مسلسلها الرمضاني "ضرب الرمل" الذي تقوم ببطولته إلى جانب مواطنها خالد عبدالرحمن.

وتداول المتابعون مشهد شجار كلامي بين مروة محمد وفوز العبدالله، كررت فيه ختام كلماتها بحرف السين، وهو ما اعتبره البدل تكلفا في محاكاة المجتمع السعودي، الذي لا يتحدث أغلبه بنفس اللهجة.

كما تطرق المغردون إلى مضمون المشهد، الذي تؤدي فيه الفنانة مروة محمد، دور الأخت التي تركت الزواج من أجل تربية شقيقاتها وأنها عملت في مدارس حكومية وتحملت كلام الناس ولم تعبأ بذلك.

وقالت مروة محمد في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر": "ما كنت أتمنى أسوي هذا المشهد مع الزميلة #فوز_العبدالله ولكن إصرار المخرج عليه كل شوي أعيد المشهد وفوز تقول أبي كف حقيقي #ضرب_الرمل #مروة_محمد #فوز_العبدالله".

ماكنت أتمنى أسوي هذا المشهد مع الزميلة#فوز_العبدالله ولكن إصرار المخرج عليه 😢 كل شوي اعيد المشهد وفوز تقول ابي كف حقيقي 😢 #ضرب_الرمل #مروة_محمد #فوز_العبدالله pic.twitter.com/GbGt7eZm4D — مروة محمد #كلنا_مسؤول (@marwamohammadTV) April 24, 2020

وارتكز جدل المتابعين حول لغة الحوار التي دارت في المشهد، فقال مغرد يدعى "صالح الربيعي": "لحول كل ما جاو يمثلون نجدي تكلموا بالاتس، ويا ليتهم يتكلمون نجدي عدل عادي يتكلمون أي لهجة ويقولون آخر شي اتس يعني صار نجدي كذا ما سويت فينا خير يا القصبي بالعاصوف الحين كل المتصعودين يقولون اتس"، ليرد عليه آخر قائلا: "الإعلام دايما يظلم اللهجات يا خوي، حتى الحجازيين قرفانين من الحكاية هذي".

لحول كل ما جاو يمثلون نجدي تكلموا بالاتس،

وياليتهم يتكلمون نجدي عدل عادي يتكلمون اي لهجة ويقولون اخر شي اتس يعني صار نجدي كذا 😂😂😂😂

ماسويت فينا خير يا القصبي بالعاصوف الحين كل المتصعودين يقولون اتس 😂😂😂😂 — صالح الربيّع (@SalehAlroubai3) April 24, 2020

وتطرق آخرون للحديث عن تفاصيل المشهد كون مروة محمد تتحدث عن عملها في مدرسة حكومية واعترضوا على أسلوب حديثها.

وردت مغردة على أحد المغردين الذي كتب يقول: "ما همني الكف همني الحوار وشفيها المدارس الحكومية"، لتكتب: "تشتغل على حساب المعلمات، وهذه الوظيفة ما زالت موجودة، مع العلم اشتغلتها 4 سنوات براتب 900 ريال، طبيعة الوظيفة حساسة من ناحية التعاملات، بعدها فرج الله علي ببعثة ووظيفة، وأعمل الآن مشرفة تربوية الحمد لله على عظيم كرمه".

مشهد كف الفنانة مروة محمد لفوز العبدالله

- الاكثر تداولا بتويتر الان by: @q1q555

pic.twitter.com/Yprwa1ySdx — هيئة المشاهير (@almobark_) April 24, 2020

وأعربت أخرى عن غضبها من اللهجة والحوار، فقالت: "حتى أنا استغربت الناس تدور ع الوظايف الحكومية وهذه مو شايفتها شي"، فيما كتبت أخرى: "علشان يصير مسلسل سعودي لازم يختمون كل كلمة بحرف السين ترا مو كل السعوديين يتكلمون كذا".

مشهد كف الفنانة مروة محمد لفوز العبدالله

- الاكثر تداولا بتويتر الان by: @q1q555

pic.twitter.com/Yprwa1ySdx — هيئة المشاهير (@almobark_) April 24, 2020

حتى انا استغربت الناس تدور ع الوظايف الحكومه وهذه مو شايفتها شي 🤷🏻‍♀️ — 🇸🇦♥️🇸🇦 (@ipm35) April 25, 2020

يُذكر أن مسلسل "ضرب الرمل" يتناول قصة سنين الغربة في القصيم، ويسرد حياة "شقير" من الطفولة وحتى الشباب إلى أن يصبح من أهم رجال الأعمال في الرياض، ويشارك إلى جانب خالد عبدالرحمن كل من: مروة محمد وإبراهيم الحربي وليلى سلمان ومحمد الطويان، إلى جانب مجموعة من فناني الصف الثاني.