أبرزها "البرنس".. أخطاء في أولى حلقات مسلسلات رمضان 2020 (صور)

رصد متابعون أخطاء في الحلقات الأولى لمسلسلات رمضان 2020، التي تشهد عادة تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنوعت الهفوات ما بين الأخطاء الفنية الكارثية أو الساذجة، على النحو التالي:

"البرنس"

رصد المتابعون خطأ إخراجيا في مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان، عندما ظهر محمد رمضان في ورشة "سمكرة السيارات" التي يمتلكها والده وهو يتسلم من أحد الزبائن سيارة "هيونداي آكسنت"، لتصليحها.

وبعدما صلحها ولدى تسليمها لصاحبها اختلفت نوعيتها وأصبحت من نوع "هيونداي إلنترا".

اللهم صلي ع النبي

الاسطى رضوان البرنس السمكري

جت له عربيه هيونداي اكسنت عامله حادثة

صلحها ورجعها لصاحبها هيونداي إلنترا 😂✋️

#لا_سحر_ولا_شعوذه Posted by Abdallah Ghalwash on Friday, April 24, 2020

فالنتينو

كما رصد أحد المتابعين خطأ في أحد مشاهد الفنان عادل إمام في الحلقة الأولى لمسلسله "فالنتينو"، حيث ظهر في مشهد لمدرسة "فالنتينو" الدولية، علم مصر بجوار علم بريطانيا.

ورصد علم مصر مرفوعا بالمقلوب، إذْ ظهر ترتيب ألوان علم مصر "الأسود ثم الأبيض ثم الأحمر"، وليس بالترتيب الصحيح.

للاسف زعلت جدا لما لقيت مشهد في اول حلقه في #فلانتينو و علم مصر متعلق في المدرسة بالمقلوب جنب علم بريطانيا 😪😪😪

🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 — Ahmed Shousha® | ®أحمد شوشة (@A1M1A1D) April 25, 2020

لعبة النسيان

كما رصد الجمهور خطأ في مسلسل "لعبة النسيان" الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية دينا الشربيني، حينما ظهرت الأخيرة في أولى مشاهدها وكانت تحمل طفلا رضيعا بعد ولادته مباشرة، لكن الطفل الذي ظهر بدا عمره يتخطى الشهر وأكثر.

الكل مستغرب من عمر ابن دينا ومش ملاحظين انو عندها بنت مراهقة اقل شي عمرها ١٣ و دينا الشربيني عمرها ٢٨ بالمسلسل يعني لما خلفتها كان عمرها ١٥ سنةً بس والسلام عليكم 🤷🏻‍♀️ #لعبه_النسيان — Maha omar (@Mo30Maha) April 24, 2020

"اللعبة"

شهدت أحدث حلقات مسلسل "اللعبة" خطأ وقعت فيه الفنانة المصرية مي كساب، التي ظهرت في قسم الشرطة بحذاء مختلف عن الآخر الذي خرجت به.

ووجد صناع الدراما في مصر والوطن العربي أنفسهم تحت ضغط الوقت والإمكانيات، في ظل ظروف إجراءات حكومية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.