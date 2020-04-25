"ضرب الرمل" بين الجدل والإعجاب.. والجمهور يشبه خالد عبدالرحمن بعادل إمام

استقبل الجمهور مسلسل "ضرب الرمل" الذي يقوم ببطولته الفنان السعودي خالد عبدالرحمن في أولى تجاربه التمثيلية بحالة من الإعجاب والاستحسان الكبيرين واصفين الأداء الذي قدمه بالأسطوري، وتشوقوا لرؤيته في الحلقات المقبلة، بينما انتقد البعض هذا الظهور وسط حالة من الجدل بين المتابعين.

وتفاعل الجمهور مع وسم #ضرب_الرمل وسط ردود أفعال مختلفة فالبعض اندهش من بدء خالد عبدالرحمن رحلته التمثيلية مؤخرًا، فيما اندهش آخرون من دخوله تجربة التمثيل وأنه تأخر كل هذا الوقت حيث رأى المتابعون أنه كان جسد بعض الشخصيات سابقًا كان سينجح فيها.

وأشاد الكثيرين بقصة المسلسل المأخوذة عن عمل روائي يتناول تحولات المجتمع السعودي خلال ثلاثة أجيال مختلفة وصولًا للعصر الحالي، بينما بدأ البعض في عقد مقارنات بين خالد عبدالرحمن والفنان المصري عادل إمام بسبب أدائه القوي إلا أن البعض رفض تلك المقارنة.

#ضرب_الرمل ردود فعل متباينة حول الحلقة الأولى من مسلسل ضرب الرمل من بطولة الفنان خالد عبد الرحمن وهي أول تجربة درامية له. قصة المسلسل مأخوذة من عمل روائي يتناول تحولات المجتمع السعودي خلال ثلاثة أجيال منذ عام 1956 مرورا بعقد الثمانينات حتى العصر الحالي

pic.twitter.com/SToR7vsrb0 — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) April 24, 2020

وغرّد مبارك قائلًا: "#ضرب_الرمل أول موسم يمثل فيه وبصراحه غطى على ممثلين، ليتك ممثل من زمان وفاكنا من العاهات والله اذا ذي بدايته واضح انه مسلسل بطل".

#ضرب_الرمل

اول موسم يمثل فيه وبصراحه غطى على ممثلين واجد😨 ليتك ممثل منزمان وفاكنا من العاهات والله اذا ذي بدايته واضح انه مسلسل بطل pic.twitter.com/YfLZxHauh0 — mobarak (@bvv11_) April 24, 2020

وأضاف حساب لمغرد آخر يقول: "#ضرب_الرمل رجل عمره 55 عام بالإضافه إلى إنه لأول مرة يقوم بدور التمثيل (في حياته) بعد هذا العمر والمشوار الغنائي ويظهر بهذا الشكل الممتاز مختصر الكلام الفنان خالد ليس عادل إمام لكي تضعوه بالمقارنات والمسلسلات والممثلين القدامى شكرًا #خالد_عبدالرحمن".

#ضرب_الرمل رجل عمره 55 عام .. بالاضافه الى انه لـ اوّل مره يقوم بدور التمثيل ( في حياته ) بعد هذا العمر والمشوار الغنائي .. ويظهر بهذا الشكل الممتاز ..مختصر الكلام الفنان خالد ليس عادل امام لكي تضعوه بالمقارانات والمسلسلات والممثلين القدامى .. شكراً #خالد_عبدالرحمن ♥️ pic.twitter.com/yCzUlJvYLH — عبدالله 📿 (@AAlghusson) April 24, 2020

وردّ عليه آخر قائلًا: "صراحة إللى اختاره ظلمه المفروض شارك أولًا في مسلسل غير رمضاني حتى يكتسب خبرة ولا يكون تحت الضغط والنقد

وبعدها يقدر يشارك بقوة التمثيل خبرة ليس اختراع صاروخ".

صراحه إللى اختاره ظلمه

المفروض شارك اولا في مسلسل غير رمضاني حتى يكتسب خبره ولا يكون تحت الضغط والنقد

وبعدها يقدر يشارك بقوة .... التمثيل خبره ليس اختراع صاروخ — observer (@Abha_twitty) April 24, 2020

وأردف آخر: "أتفق معك، ولكن حتى إن وجد إخفاق مستقبلًا، فلا يعاتب ولا يقلل من شأنه (كخالد عبدالرحمن) لأن مهنة التمثيل ليست أساس عمله ولكن مجمل الظهور الحلقة الأولى يعتبر فاق التوقعات".

اتفق معك ، ولكن حتى ان وجد اخفاق مستقبلاً .. فلا يعاتب ولا يقلل من شأنه ( كخالد عبدالرحمن ) .. لان مهنة التمثيل ليست اساس عمله ولكن مجمل الظهور الحلقه اولى يعتبر فاق التوقعات ♥️👍🏼 — عبدالله 📿 (@AAlghusson) April 24, 2020

واستطرد مغرد: "والله يان أبو نايف #خالد_عبدالرحمن اسطوره حتى بالتمثيل #ضرب_الرمل".

وواصل آخر: "#ضرب_الرمل نظرة ممثل له أربعين سنه بمجال التمثيل، لله درك ياأسطورة ياأفضل فنان وأفضل ممثل وأفضل من يمسك السيف وافضل من لبس بشت بتاريخ البشرية".

#ضرب_الرمل نظرة ممثل له اربعين سنه بمجال التمثيل. لله درك يااسطوره ياافضل فنان وافضل ممثل وافضل من يمسك السيف وافضل من لبس بشت بتاريخ البشريه pic.twitter.com/TnZefO5Avc — M e s h (@_Rmx0) April 24, 2020

ويحكي مسلسل "ضرب الرمل" قصة سنين الغربة في القصيم، ويسرد المسلسل حياة "شقير" من الطفولة وحتى فترة الشباب إلى أن يصبح من أهم رجال الأعمال في الرياض، ويشارك إلى جانب خالد عبدالرحمن كل من الفنان إبراهيم الحربي، وليلى سلمان، ومحمد الطويان، إلى جانب مجموعة من فناني الصف الثاني.