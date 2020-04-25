مصر.. أول بلاغ رسمي ضد رامز جلال بسبب برنامجه الجديد

تقدم محام مصري بأول بلاغ رسمي ضد مواطنه الفنان رامز جلال، للنائب العام، بسبب برنامجه الذي يقدمه هذا العام عبر فضائية "إم بي سي مصر"، والذي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي".

وطالب المحامي عمرو عبد السلام، النائب العام باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الاستعلامات بمنع إذاعة مثل هذه الأعمال من خلال الأقمار الصناعية المصرية التي تستأجرها القنوات الفضائية المنتجة لها، والتي تستخدم الأقمار الصناعية المصرية لعرضها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال عبد السلام في بيان له مساء الجمعة إن البرامج التي اعتاد رامز تقديمها تتضمن مشاهد عنف سواء كانت مصطنعة أم حقيقية، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من البرامج تحرض على العنف ولا تقل خطرًا وجسامة عن تطبيقات "التيك توك" التي تحرض على الفسق والفجور فكلاهما بداية الشرر لنشر الجريمة وتعريض المجتمع لخطر الانهيار.

وذكر أن مثل هذه البرامج تفتقر إلى أبسط المعايير المهنية والفنية وتحرض على أعمال العنف خاصة وأنها تخاطب فئات عمرية مختلفة ما بين للأطفال والشباب الذين قد يستهواهم تقليد مثل تلك المقالب مع الآخرين، مما قد يهدد حياة وأرواح الغير وهو ما يؤدي إلى شيوع مفاهيم انتشار العنف المجتمعي بين القصر والشباب.

وأشار إلى أن جرائم التحريض على العنف لا تقل جسامة عن جرائم التحريض على الفسق والفجور وتهديد قيم المجتمع المصري، وأن الآونة الأخيرة قد تفشت في المجتمع المصري انتشار هذه الجرائم وقد بدأت الدولة المصرية ملاحقة مرتكبيها خلال الأيام القليلة الماضية، كما حدث مع فتاة التيك توك وغيرها ممن يحرضون الغير على ارتكاب الجرائم.

وجاء التحرك القانوني ضد رامز، بعد ظهوره في أول حلقة للبرنامج بظهور مواطنته الفنانة غادة عادل، وإجبارها على مدحه، واستخدام أجهزة وأدوات لإرهابها، إلى جانب بعض التصرفات الأخرى خلال الحلقة التي أبكت غادة بسبب ما حدث لها.