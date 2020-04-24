اتهامات بالسادية.. الجمهور يستقبل "رامز مجنون رسمي" بانتقادات لاذعة (فيديو)

استقبل المتابعون برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال بسيل من الانتقادات، التي رافقت برنامجه خلال السنوات الماضية، لكنها أشد قسوة في أحدث مواسمه.

واستضاف الفنان المصري في أولى حلقات "رامز مجنون رسمي" زميلته غادة عادل، التي دخلت في نوبة بكاء، وسط أحداث اعتبرها المتابعون "حلقة تعذيب وسادية" غير مقبولة.

وتدور فكرة المقلب حول استدعاء ضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى، ليجلس الضيف على كرسي كهربائي دون علمه، ثم يحاول القيام، ولكن يتم تقييده بالسلاسل ولا يستطيع النهوض.

ويظهر رامز جلال للضيف مع بعض التعليقات الكوميدية، ويبدأ محاولات استفزازية، تنتهي بالسقوط في بركة مياه حتى يخرجه منها، ويذهب إلى الطابق العلوي فيضطر الضيف إلى صعود الدرج، وسط حالة فزع وبكاء.

بكاء غادة عادل بعد عذاب غير طبيعي من رامز جلال#رامز_مجنون_رسمي#MBCMASR pic.twitter.com/24D66QVsXU — MBC مصر (@mbcmasr) April 24, 2020

وكان لغادة عادل رد فعل وصف بـ"الجنوني" بعد تحريرها، حيث انهالت ضربًا على رامز جلال، كما قامت بتحطيم بعض المقتنيات في الاستوديو.

وكتب الفنان هشام إسماعيل عبر صفحته على "فيسبوك": "أنا و لا حاجة وآرائى على قدها واللى بأقوله تنفيس ليس إلا.. أنا لا أقبل أى فنان حقيقى أو غير حقيقى أو أى إنسان مهما كان هو مين حتى لو على علم باللى ح يحصل له يتم إهانته بأى شكل من الأشكال بألفاظ سخيفة أو ترويع أو تعذيب.. عايزين نعقل بقى.. الضحك والكاميرا الخفية له مليون طريقة انضف وأظرف من قلة الأدب".

انا ولا حاجة و آرائى على قدها و اللى باقوله تنفيس ليس الا .. انا لا أقبل أى فنان حقيقى او غير حقيقى او اى انسان مهما كان... Posted by Hesham S Maeil on Friday, April 24, 2020

وكتبت الإعلامية إيمان إبراهيم على "تويتر": "رامز جلال يرغم غادة عادل على التذلل له، كادت تقبل يديه ورجليه في وصلة تعذيب تعكس ساديته.. وعلى شتم نفسها: أنا كلبة وتفه عليّا.. دائما ألوم الفنانين الذين يقبلون عرض حلقات مهينة لشخصهم حباً بالظهور وبعض الدولارات".

رامز جلال يرغم غادة عادل على التذلل له كادت تقبل يديه ورجليه في وصلة تعذيب تعكس ساديته

وعلى شتم نفسها: أنا كلبة وتفه عليّا

دائما الوم الفنانين الذبن يقبلون عرض حلقات مهينة لشخصهم حباً بالظهور وبعض الدولارات

قالتها غادة " تفه عليا"#رامز_مجنون_رسمي pic.twitter.com/kuXaJEKo5q — Imane Ibrahim (@ImaneIbrahim1) April 24, 2020

وكتبت أخرى تقول: "ايش السخافة هذه؟ مرة تبكي ومرة تضحك؟ وتترجى وتنذل؟ متفقين على حساب المشاهد. مسخرة".

#رامز_مجنون_رسمي ايش السخافة هذه؟ مره تبكي ومره تضحك؟ وتترجى وتنذل؟ متفقين على حساب المشاهد.

مسخرة. pic.twitter.com/I2RZb2SwfJ — dahgaR (@randomnessz) April 24, 2020

وتواصلت التغريدات المنتقدة لمحتوى البرنامج وفكرته، باعتباره يعتمد على وصلة تعذيب، بينما رأى آخرون أن التصوير جرى بالاتفاق بين رامز جلال والضيف الذي يختار الظهور بسبب المقابل المادي.

#رامز_مجنون_رسمي عشاق الساديه بعد ما شافوا اول حلقه pic.twitter.com/8Wr6QOtJ7q — NJla (@njolaaa2016) April 24, 2020

هو الموضوع سخيف و لا أنا الوحيد اللي شايف هيك#رامز_مجنون_رسمي

pic.twitter.com/Ma1qK4fnSa — Mohammed (@thisALOLMOH) April 24, 2020

أليس منكم رجل رشيد؟ @mbc1 عيب اللي قاعد يعرض بكل معايير الإعلام والأخلاق والدين

الموضوع ما هو موضوع ذائقة شخصية.. المادة المعروضة لا تناسب الوقت ولا الفئة العمرية ولا تتناسب مع المسؤولية اللي تتحملونها.. مخجل والله@gcamsa أتمنى تدخلكم بإيقاف العرض#رامز_مجنون_رسمي — محمد بازيد (@MohdBazaid) April 24, 2020