المخرج الكويتي أحمد الشليان يثير الجدل بعد وصفه وافدين بـ "الهمجيين" (فيديو)

خرج المخرج والفنان الكويتي أحمد الشليان مهاجما الوافدين الذين ظهروا في مقطع فيديو متداول في منطقة المهبولة وهم يتزاحمون بالعشرات على توزيع المواد الغذائية، واصفا تصرفهم بـ"الهجمية". وقال "الشليان" إنه شاهد مقطع الفيديو لوافدي منطقة المهبولة، متسائلا "كيف وصل هؤلاء (أي الوافدين) إلى هذه الهجمية"، مبينا أنهم "مجموعة من الجنسيات المختلفة، ووصلوا إلى الهجمية"، ثم زعم أن "من الوافدين من قام بالاعتداء على رجال الداخلية".وأثارت تصريحات "الشليان" جدلا بين ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.