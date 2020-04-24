المخرج الكويتي أحمد الشليان يثير الجدل بعد وصفه وافدين بـ "الهمجيين" (فيديو)

خرج المخرج والفنان الكويتي أحمد الشليان مهاجما الوافدين الذين ظهروا في مقطع فيديو متداول في منطقة المهبولة وهم يتزاحمون بالعشرات على توزيع المواد الغذائية، واصفا تصرفهم بـ"الهمجية".

وقال الشليان إنه شاهد مقطع الفيديو لوافدي منطقة المهبولة، متسائلا "كيف وصل هؤلاء (أي الوافدين) إلى هذه الهمجية".

وأوضح أنهم "مجموعة من الجنسيات المختلفة، ووصلوا إلى الهمجية"، ثم زعم أن "من الوافدين من قام بالاعتداء على رجال الداخلية".

المهبوله هجموا على الشرطة غير عماله ناس تبي دوس pic.twitter.com/W3MtLuBYrh — ابو عبدالله المطيري (@abAbdullamutair) April 22, 2020

وأثارت تصريحات الشليان جدلا بين ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نفى ناشط يدعى "سعد الشمري" ادعاء "الشليان" بقيام وافدين بالاعتداء على رجال أمن.

يذكر أن الفنانة الكويتية حياة الفهد سبق وأثارت جدلا وغضبا واسعا إعلاميا، عقب خروجها في تصريحات بمداخلة في برنامج تلفزيوني، طالبت بطرد الوافدين من بلدها، لتبرر لاحقا أنها قصدت في تصريحاتها "العمالة السائبة".