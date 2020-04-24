بعد انتقادات تكلفته الباهظة.. وزارة الإعلام الكويتية توقف برنامج سليمان القصار للطبخ

أعلن الفنان والشيف الكويتي سليمان القصار عن قيام وزارة الإعلام الكويتية بإيقاف برنامجه الرمضاني للطبخ.

وجاء القرار عقب حملة انتقادات طالت وزارة الإعلام بعد أن راجت معلومات عن شرائها لحقوق برنامج سليمان القصار "مطبخ القصار 2020" بمبلغ 200 ألف دينار (أي ما يعادل (660,000 دولار)، في ظل تدهور أسعار النفط العالمية وانتشار أزمة فيروس "كورونا".

وخرج "القصار" عقب الانتقادات التي طالته والوزارة وفريق البرنامج عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا موقفه وحقيقة المبلغ "محل الجدل" المتعاقد عليه كأجر له عن البرنامج.

وأكد في مقطع فيديو أن "وزارة الإعلام كانت قد وافقت على فكرة البرنامج، ومن هذا المنطلق تم العمل عليه"، لافتا إلى أن "الشركة هي من تعاقدت مع وزارة الإعلام وليس هو بشخصه، وإنما كان المبلغ للشركة وهو كموظف فيها يستلم أجره فقط، كما أن هناك موظفين آخرين لهم أجورهم".

وأوضح "أن هناك لجنة مناقصة هي من أقرت السعر، وبعد اطلاع اللجنة تم تخفيض المبلغ إلى 200 ألف دينار، بعد أن كان مقررا بـ250 ألف دينار، ثم بعد أزمة فيروس كورونا، كان هناك قرار بتخفيض جميع تكاليف البرامج 25%، فتم تخفيض كلفة البرنامج إلى 150 ألف دينار، وذلك بالاتفاق مع الشركة".

وشدد على أن وزارة الإعلام تعاقدت مع الشركة المعنية ببرنامجه وليس معه شخصيا، وأن تكلفة البرنامج هي تكلفة كلية وليست المبلغ الذي سيتقاضاه، مبينا أن هناك العديد من الموظفين العاملين في البرنامج بدءا من المخرج ولهم أجورهم من المبلغ ذاته.

وأكد أن وزارة الإعلام قامت بإبلاغه بإيقاف البرنامج قبل يومين فقط من شهر رمضان وبدء انطلاقته، مضيفا أنها أبلغته بأنهم سيقومون بعرضه بعد رمضان.

وكان مغردون عبر موقع التواصل "تويتر" قد شنوا حملة ضد وزارة الإعلام على اعتبار أن المبلغ "مبالغ فيه" لبرنامج طبخ في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت، كما راج أن المبلغ هو للقصار نظير تقديمه برنامجا للطبخ.

عجز🤔 الحكومه تقول لازم ندعم الاقتصاد و لازم نكون جاهزين لتقلبات الاقتصاد🤔 نعتمد على مدخول واحد و هو النفط و الان سيجار واحد عندي يسوي ٣ براميل نفط😁 المهم كم سنه و القصار يطبخ و الأكلات الكويتيه نفسها ماتغيرت🤔 الحل اعادة الحلقات احسن الان لتخفيض الميزانيه👊😁 pic.twitter.com/AlFOlFmNJy — feras (@ferasaloan) April 22, 2020

وزير الإعلام

الظاهر موقع عقد برنامج القصار وانت يوعان 🙃 pic.twitter.com/TONasqY9tZ — السلطة الخامسة (@al9lta_al5amsa) April 21, 2020

يذكر أن سليمان القصار - والذي يتابعه عبر إنستغرام وحده قرابة نصف مليون متابع - بدأ مشواره كمغن شعبي، إلا أنه عرف شهرته من خلال تقديمه برنامج "نكهة وبهار" الرمضاني والمتخصص بالمطبخ الشعبي الكويتي، والذي اعتاد أن يستضيف فيه بعض المشاهير.