لماذا بدأت "أم بي سي" عرض مسلسلاتها قبل انطلاق شهر رمضان؟

في خطوة استثنائية، أقدمت شبكة قنوات "أم بي سي" على عرض عدد من أعمالها التي تضمنتها خريطة الموسم الرمضاني، سواء من مسلسلات أو برامج قبل بدء الشهر الفضيل بيومين، الأمر الذي أثار تساؤلات حيال هذه الخطوة.

وكشف مصدر مطلع في القناة في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" السبب وراء ذلك، موضحًا "أن القناة تظهر هذا العام ببرنامجي مقالب، الأول يقدمه رامز جلال كعادته كل عام، والثاني برنامج "خلي بالك من فيفي" وتقدمه الفنانة فيفي عبده، ولذلك كان التوجه بعدم البدء بعرض البرنامجين في يوم واحد".

وأوضح المصدر، أن محطة "أم بي سي مصر" اعتادت عرض أعمالها قبل رمضان بيوم كل عام، ولكن هذا العام سبقته بثلاثة أيام، كون برنامج الفنانة فيفي عبده لم يكن مدرجًا على خريطة "أم بي سي مصر" لرمضان الجاري، وكان مقررًا عرضه على قناة موجهة لجمهور المغرب وشمال أفريقيا. ولكن، مع ندرة الأعمال المعروضة هذا العام، تم إدراجه ضمن الخطة.

وأشار المصدر، إلى أن ظهور فيفي عبده قبل رامز جلال، كان من اقتراح أحد المسؤولين في القناة، كي تتمكن فيفي عبده من جذب الجمهور نحوها، وهو ما تم الاتفاق عليه في النهاية، لافتًا إلى أن ليس من المعقول أن يظهر برنامج وحيد قبل رمضان بيومين. لذا، تم إدراج مسلسلين وبرنامج أيضًا. وهذه الأعمال تم الانتهاء تصويرها منذ فترة طويلة، وكانت تنتظر توقيت عرض فقط.

في السياق ذاته، كشف مصدر ثان لـ"إرم نيوز" أن "أم بي سي تعاني هذا العام إفلاسًا في خريطتها الرمضانية، في ظل انتشار فيروس كورونا، وتوقف الكثير من إنتاجاتها، ولذلك أرادت جذب الجمهور نحوها قبل رمضان بثلاثة أيام في سابقة لم يعتد عليها أحد، حتى أن الجمهور بدا مندهشًا من هذا الموقف".

ونوه المصدر، بأن "محطة أم بي سي مصر هي المنافس الدائم للعديد من القنوات المصرية، ولكن مع تكتل جهات الإنتاج والعرض في مصر خلال العامين الأخيرين، أثر سلبًا على جماهيريتها ونسب مشاهدتها، ناهيك عن انسحاب عادل إمام من عرض أعماله على القناة التي اعتادت التعاقد على مسلسله، إضافة إلى الأزمة الأكبر، وهو انتشار فيروس "كورونا".

وبدأت خريطة مسلسلات "أم بي سي"، يوم الثلاثاء، بعرض مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد، وشيكو، وفي التاسعة مساء تم عرض برنامج المقالب الكوميدي "خلي بالك من فيفي" للفنانة فيفي عبده، وفي التاسعة والنصف مساءً عرض المسلسل الكوميدي " 2 في الصندوق " مع حمدي الميرغني و"أس أس"، ثم عرض المسلسل الكوميدي "ونسني" في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.