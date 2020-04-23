خلاف جديد يشتعل بين حسن البلام وطارق العلي (فيديو)

اشتعل خلاف جديد بين الفنانين الكويتيين حسن البلام وطارق العلي على خلفية تصريحات أدلى بها الأخير في لقاء إعلامي، وقلل بها من شأن القيمة الفنية لحسن البلام.

واعتبر طارق العلي أن زميله البلام تخرج من شركة "فروغي" وهي شركة الإنتاج التي يترأسها العلي وعيسى العلوي ورائد حسن، كما رفض طارق العلي خلال حديثه مقارنة حسن البلام وفنانين آخرين به وبداوود حسين وعبدالناصر درويش.

واعتبر الفنان نفسه وهؤلاء من "الجيل الأول من الفنانين"، ومقارنة حسن البلام بهم وبه ظلم لهم، كون حسن البلام لا ينتمي لجيلهم من الفنانين بل هو ينافس جيله.

وعلق في معرض حديثه، قائلا: "اليوم معلش حسن أخونا وولدنا وعذراً من هالكلمة، لكن مو من جيلنا".

بما انا فاضين ..

جايب لكم هوشة تملون فراغكم فيها ..

تهجَّم طارق العلي على حسن البلام .. pic.twitter.com/hJRBq3BXDO — محمد الاسباني (@Moh106z) April 23, 2020

وإثر ذلك، خرج الفنان حسن البلام مهاجما العلي، موجها رسالة قوية إليه، مؤكدا أنه "لم يمثل معه سوى 5 مسرحيات، وباقي مسرحياته وأعماله الفنية مع الفنان داوود حسين"، لافتا إلى أنه يملك دليلا على ذلك، كونه يعلم أن طارق العلي "سيتمادى".

وتابع مستنكرا في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر": "مين قالك أنا خريج فروغي؟ شنو هذول الشباب تخرجوا من فروغي، الحمدلله انا اسمي طيب وقبل ماتسوي شركة فروغي انت، وين قاعد طارق؟".

وهاجم البلام، طارق العلي، مبينا "أنه ليس تلميذا لديه أو لأحد، وعليه أن يلتفت لأموره ومشاكله الخاصة، بدلا من الإساءة للآخرين"، مطالبا إياه "بعدم ذكره مطلقا في المستقبل".

حسن البلام يهاجم طارق العلي

بعد ما اعتبر الاخر ان حسن تلميذ مدرسته الفنية @__fh83 by : pic.twitter.com/fHjGp5nhLc — هيئة المشاهير (@almobark_) April 23, 2020

وشدد على أنه لا ينتمي لمدرسة طارق العلي بل إلى مدرسة الفنان داوود حسين.

وبدأ الخلاف بين الفنانين طارق العلي وحسن البلام قبل عدة سنوات، ومنذ ذلك الحين يهاجم كل منهما الآخر بتصريحاته.

وسبق أن كشف حسن البلام في لقاء تلفزيوني قبل ثلاث سنوات أن الخلاف بينه وبين زميله العلي بدأ لأسباب إنتاجية وإدارية بحتة، بعد رفض طارق العلي قيامه بأعمال فنية مستقلة عنه، بدعوى العقد المبرم بينهما.