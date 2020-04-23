أحمد عدوية يعتذر عن انفعاله و"إهانته الدين" على الهواء

اعتذر الفنان المصري الشعبي أحمد عدوية للجمهور عامة، والفنان اللبناني وليد توفيق على وجه الخصوص، بعدما أقدم على الإساءة للدين على الهواء خلال مشاركتهما في برنامج مصري على التلفزيون الرسمي.

وقال أحمد عدوية في مقطع فيديو انتشر على موقع "اليوتيوب": "حصل مني لفظ غصب عني على الهواء سامحوني يا إخوانا إنتوا جمهوري سامحوني والنبي، وحبيبي يا أستاذ توفيق حبيبي إنت طبعا وعشرة عمر والعالم العربي والأوروبي ياما لفيناه سوا".

وكشف عدوية عن السبب قائلا إن "الخادمة في منزله هي من تسببت في انفعاله حيث كانت تعطيه فنجان القهوة فسقط عليه خلال الغناء، وهو الأمر الذي جعله ينفعل ويسب الدين".

وكان أحمد عدوية قد تشارك أداء أغنية مع الفنان وليد توفيق على الهواء مباشرة خلال مشاركتهما في برنامج مصري وأساء للدين، وهو الموقف الذي سبب حرجا للمذيع والقناة.