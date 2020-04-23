صالح الجسمي يكشف عن مفاجأة في قضية خلافه مع الفنانة مها محمد (فيديو)

أنهى الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، خلافاته مع الفنانة الكويتية مها محمد وزوجها بعد سجالات بين الطرفين تبادلا فيها التهديدات بسبب الفنانة المغربية مريم حسين، التي سجنت على خلفية قضية بينها وبين صالح الجسمي.

وقال صالح الجسمي في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، إنه قدم مبادرة لمصالحة مها محمد وزوجها، مؤكدا أنه "اكتشف وجود إحدى المحاميات التي كانت السبب في إشعال الفتنة بينه وبين مها محمد، وتسببت في إيصال الأمور بينهما لهذا الحد".

وأضاف أنه "أجرى اتصالا هاتفيا بالفنانة الكويتية مها أحمد وزوجها عادل، وانتهى الأمر في هذه المكالمة بتلافي كافة المشاكل التي نشأت بينهما"، مبينا أنه "مع اقتراب شهر رمضان المعروف بأنه شهر التسامح والذي يأتي في ظل أزمة وباء كورونا تمت تصفية النوايا بينهما".

وتوعد بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الشخصية التي تسببت في اشتعال الخلافات.

من جانبها علقت الفنانة الكويتية مها محمد على تصالحها وزوجها مع صالح الجسمي فكتبت في رسالة بثتها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" فقالت: "بما أن رمضان على الأبواب والتسامح من شيمنا تم الصلح بيني وبين الأخ صالح الجسمي".

وأضافت الفنانة الكويتية: "اتضح أن هناك سوء تفاهم وعناصر خفية أثارت الفتنة بيننا، وتصافت النفوس والكل على نياته وإحنا خليجيين ما نوقف في وجه بعض... شكرا للناس اللي تحب الخير، وعلى نياتكم ترزقون".

وكان صالح الجسمي قد فتح النار على مها محمد بعد إعلانها تضامنها مع مريم حسين، التي تم الحكم عليها بالحبس لمدة شهر والإبعاد عن دولة الإمارات.