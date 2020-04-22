"الرجل بخمسين ألف دينار".. ضجة عراقية ضد الفنانة همسة ماجد (فيديو)

أثارت الفنانة والإعلامية العراقية همسة ماجد موجة غضب عارمة إثر تصريحها بشأن الرجل، لتضطر لاحقاً إلى الاعتذار.

وقالت همسة خلال بث خاص: "خير الرياجيل أجيبه بخمسين ألف دينار (40 دولارا)"، وهو ما أثار غضباً شعبياً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وواجهت الفنانة العراقية انتقادات حادة، وصلت حد السب والشتم، والتعليقات المسيئة، إثر تعليقها، ما اضطرها لاحقاً إلى الاعتذار، وإيضاح طبيعة الموقف.

وقالت في اعتذارها إن "حديثها كان في أحد الكروبات النسائية، وجاء الحديث للمزح فقط، وإنها لا تقصد الرجال، بل تعني أشباه الرجال، والفيديو كان مستقطعاً من بث مباشر، وللأسف الشديد استقطعوا نكتة ومزاحاً ونشروه".

وأضافت أن "من استقطع الفيديو هو مريض وإن شاء الله يُشافى، وأنا لا أضوج (أضجر) إن تعرضت للسب والشتم، فهذا تخفيف للذنوب، وشكراً لهم، أخشى أن الجمهور نساني، فهو اليوم تذكرني مجدداً".

وتفاعل آلاف المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، وتداولوا فيديو الفنانة واعتذارها، فضلاً عن تعليقات ساخرة ومنتقدة.

يذكر أن همسة ماجد هي فنانة شابة عملت كمقدمة برامج في قناتي "السومرية والعراقية"، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، وهي من مواليد أغسطس/آب 1989.