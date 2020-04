"الرجل بخمسين ألف دينار".. ضجة عراقية ضد الفنانة همسة ماجد (فيديو)

View this post on Instagram

أثارت الفنانة والإعلامية العراقية همسة ماجد، موجة غضب عارمة إثر تصريحها بشأن قيمة الرجل المنخفضة وتزايد أعدادهم، لتضطر لاحقاً إلى الاعتذار. وقالت خلال بث مباشر، إن "خير الرياجيل أجيبه بخمسين ألف دينار (40 دولار)"، وهو ما أثار غضباً شعبياً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. وواجهت الفنانة العراقية، انتقادات حادة، وصلت حد السب والشتم، والتعليقات المسيئة، إثر تعليقها، ما اضطرها لاحقاً إلى الاعتذار، وإيضاح طبيعة الموقف. وقالت في اعتذارها، إن "حديثها كان للمزح فقط، وأنها لا تقصد الرجال، بل تعني أشباه الرجال، والفيديو كان مستقطعاً من بث مباشر في أحد الكروبات النسائية، وللأسف الشديد استقطعوا نكتة ومزاحاً ونشروه". . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #العراق #بغداد #مشاهير #مشاهير_الفن #عراقيات #همسة_ماجد #همسه_ماجد #صاحبه_ل50_الف #همسة_ماجد_خمسة_بربع #الزوج #زوجة #تنمر #مزاح #تهكم #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #video #iraq @hamsa.majed1986