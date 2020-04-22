الفاشنيستا الكويتية روان حسين تهاجم متابعة أهانت ابنتها

هاجمت الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين إحدى متابعاتها عبر حسابها في "إنستغرام" بعد أن عمدت الأخيرة إلى إهانة ابنتها الرضيعة.

وكانت روان نشرت صورة لها مع ابنتها "بيلا لونا" - التي لم تكشف عن وجهها - مرفقة إياها بتعليق عن محاولتها الحفاظ على إيجابيتها في ظل الحجر المنزلي إثر أزمة فيروس "كورونا".

وفي أعقاب نشرها الصورة، تعرضت الفاشنيستا الكويتية لسخرية من إحدى متابعاتها، والتي أهانت ابنتها بسبب جنسيتها الليبية، كما أحالت اسم ابنة الفاشنيستا الكويتية، بيلا لونا، إلى "بالونه" بقصد الإساءة لها في التعليق.

وقالت المتابعة: "بنتج مسجلة ع نفوس ليبيا، بالجنسية يعني مو كويتية، ليبية بالونة، مستقبلا بيقولون بالونة أصل أمها كويتي وهي ليبية في الجنسية أبا عن جد".

وانفعلت روان على المتابعة، حيث انتقدتها وشتمتها بالقول: "وشنو فيهم الليبيين؟ أشرف منج ومن أهلج اللي ما عرفوا يربوج يا وقحة يا عنصرية ياللي ورقة جنسية ترفع فيج وتنزلج لانج إنسانة بلا قيمة وبلا أخلاق".

يذكر أن روان بن حسين فاجأت جمهورها قبل نحو شهرين بزواجها من رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف، وذلك بعد حرب إعلامية طاحنة بينهما، وتبادل تصريحات مسيئة كل منهما للآخر، لتعلن بشكل مفاجئ لاحقا زواجها من مقريف، وإنجابها ابنتها التي سمتها "بيلا لونا".