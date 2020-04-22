الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل تكشف أسرار "فاشنيستات" الواتس أب (فيديو)

كشفت الفاشنيستا الكويتية، نهى نبيل، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في موقع التواصل "سناب شات"، عن طبيعة علاقة فاشنيستات ببعضهن البعض.

وقالت في معرض حديثها لمتابعيها إن "إحدى شهيرات مواقع التواصل (فاشنيستا) أنشأت مجموعة عبر تطبيق (واتس اب)"، لافتة إلى أنها لا تحب بطبيعتها هذه المجموعات، وتتجنب المشاركة فيها بشكل مكثف.

يمه نهى قاعدة تتكلم عني نسخ لصق !!😕

وربي انا كذا بالقروبات مو بس الواتس 😂😭😭@nohastyleicon pic.twitter.com/I16ReZRAuB — ‏ ᷂هزراف ‏☤ (@hzrraf) April 21, 2020

وأكدت أن المشاركات في المجموعة جميعهن من شهيرات مواقع التواصل، وجلّ ما يفعلنه هو الإساءة لزميلاتهن أيضا من شهيرات مواقع التواصل، اللواتي لا يوجدن ضمن المجموعة، ويتحدثن طوال الوقت عنهن بشكل سلبي، مضيفة أن الأمر يتعدى ذلك، حيث إنهن في واقع الحياة يقمن بادعاء حبهن لهن، ويستقبلنهن بالأحضان.

وسبق أن أثارت نهى نبيل جدلا قبل نحو أسبوع، وذلك بعد أن تردد اسمها كونها المقصودة بالفاشنيستا التي تم احتجازها لمخالفتها الحجر المنزلي من قبل الأجهزة الأمنية.