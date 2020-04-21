زينة تصاب بالصدمة في أول حلقات برنامج "خلي بالك من فيفي" (فيديو)

بدأت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، الثلاثاء، أولى حلقات برنامجها "خلي بالك من فيفي"، والذي ينتمي لفئة المقالب الرمضانية، وكانت ضحية الحلقة الأولي الفنانة المصرية زينة .

وتعرضت زينة لعدد من المواقف المستفزة من ناحية والمرعبة من ناحية أخرى، داخل فيلا فيفي عبده، والتي بدأت برجل الأمن، حيث أصر على مرورها أكثر من مرة أمام بوابة الإنذار وهو ما أزعجها بشدة.

كما جلست زينة لمدة دقائق في فيلا فيفي، حيث تعرضت لمقلب عندما انهارت الخادمة التي كانت تريد تقديم الضيافة لها، بشكل مفاجئ ووقعت على الأرض بحجة أنها مصابة بالمس من "الجن".

كل هذا دفع زينة للشعور بالخوف الشديد والرعب، حيث قررت الهروب وظلت تجري وتصرخ خوفا من الخادمة التي قامت باللحاق بها.

وانتهي المقلب، بخروج أحد المشاركين في البرنامج مشتعلا فزاد صراخ زينة وحاولت إبعاده عنها حتى سقط على الأرض وظنت أنه توفي، بعدها سقطت فيفي على الأرض وظل الخدم يبكون عليها على أنها توفيت، ما تسبب بإصابة زينة بالصدمة، لحين استفاقت فيفي، معترفة لها بأن كل ما شاهدته كان مجرد "مقلب مصور".